TSE termina labores en 2023 mientras FECI solicita más documentación

La Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, dio por finalizada la etapa electoral y las labores de la entidad en este 2023, asegurando que ya no se estará convocando a pleno en lo que resta del año.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, afirmó que ya no hay más recursos que resolver por el Órgano Electoral y por tanto, da por finalizadas las labores de este 2023, señalando que ya no se va a convocar a ningún pleno, salvo que fuera una necesidad sumamente urgente. Pero afirmó que no se van a prestar a más juegos, para dudar de la honorabilidad de los ciudadanos que contaron los votos.

Además detalló que si en caso, existiera esa necesidad de tener que convocar a pleno también se le hará un llamado a los Magistrados Titulares del TSE, quienes finaliza su período de vacaciones este 15 de diciembre.

Pese al cierre de labores del TSE, este viernes también se dio a conocer que la FECI ha requerido al TSE que entregue, en un plazo no mayor a 5 días copias certificadas del acta de asignación de cargos, toma de posesión y cese de funciones de los miembros de las juntas electorales. Además, se ha pedido la certificación del acta inicial de al menos 38 mesas receptoras de votos.

Para ello, la Magistrada Presidente del TSE, hizo referencia que se estará enviando la información, pero a través de un CD, porque ya no cuentan con fondos para comprar hojas para imprimir información, asegura.

La Magistrada Presidente, finalizó el tema afirmando que ya no hay nada que hacer, más que darle posición a las autoridades electas el 14 y 15 de enero.

Por Bryan Choy