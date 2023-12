El Whisky más codiciado del mundo se vende en millones de dólares

El sábado 18 de noviembre la casa de subastas de obras de arte y otros objetos coleccionables identificada cómo Sotheby’s , vendió una botella del “Whisky escocés más codiciado a nivel mundial” por la cantidad de $ 2,7 millones de dólares. La bebida alcohólica que fue subastada en una venta realizada en Londres, Inglaterra, es una Macallan 1926 y es una de las 40 botellas que se extrajeron posterior a ser añejadas en barricas de jerez por un tiempo de 60 años. Esta cosecha de Macallan es la más antigua jamás producida de acuerdo con la casa de subastas.

Inicialmente Sotheby’s estimaba generar una recaudación de entre $934,274 y $1.4 millones de dólares. Sin embargo, se sorprendieron luego de que se vendiera por la elevada suma de $ 2,724,967 millones de dólares, lo que impuso un nuevo récord en relación a la botella de licor o vino más cara que se ha vendido en una subasta. Previo a la venta, el director de Sotheby’s, Johny Fowle, informó que probó una pequeña muestra del Whisky. Fowle declaró “Probé una pequeña gota, una pequeña gota, de esto. Es muy rico, tiene muchos frutos secos como es de esperar, muchas especias, mucha madera”. Fowle calificó el sabor del whisky como “increíble” y recomendó que no debe tomarse a la ligera.

En el sitio web de Sotheby’s se informa que de las 40 botellas que se hicieron de la cosecha, ninguna estuvo disponible para ser comprada y que algunas fueron ofrecidas a clientes importantes de la marca “The Macalllan”. Esto repercutió en que las botellas sean consideradas un lujo y que su atractivo aumentara con el tiempo. En el año 2019, la casa de subastas vendió una botella de “The Macallan 1926” la cual estaba adornada con una de las 14 etiquetas que dicen “Fine and Rare”. Su precio de venta fue de $ 1,9 millones de dólares, lo que en su momento la convirtió en la botella más cara jamás subastada.

En la venta realizada por Sotheby’s, la botella subastada fue una de 12 que presentaban una etiqueta diseñada por el pintor italiano Valerio Adami. Esta es la primera botella de varias de The Macallan 1926, que han sido reacondicionadas por The Macallan Distillery que se ubica en Escocia. Cabe destacar que otras 12 botellas de la cosecha fueron etiquetadas por el artista Sir Peter Blake. Además, otras 2 se publicaron sin etiquetas. De las que no fueron etiquetadas, una fue pintada a mano por el artista irlandés Michael Dillon y se vendió por $ 1,5 millones de dólares en 2018.