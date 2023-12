Oscar Pistorius saldrá bajo libertad condicional

Oscar Pistorius es un ex atleta paralímpico conocido bajo el pseudónimo “Blade Runner”. Pistorius alguna vez fue catalogado como una personalidad inspiradora debido a sus prótesis de piernas de fibra de carbono las cuales utilizó para participar en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Sin embargo, la vida del ex velocista paralímpico sudafricano dio un giro de 360 grados posterior a que en 2013 se diera a conocer la noticia de que asesinó a su novia Reeva Steenkamp.

Pistorius disparó contra su novia cuatro veces a través de la puerta del baño de su hogar. En un inicio el ex atleta indicó que lo había hecho porque la confundió con un intruso, pero se confirmó que la mato tras sufrir un ataque de ira. En el año 2014, el corredor fue declarado culpable bajo el delito de homicidio involuntario y sentenciado a 5 años en prisión. Sin embargo, en 2015 un tribunal superior decidió anular la condena, la cambió por el delito de asesinato y lo sentenció a 6 años de prisión. El fallo tuvo una apelación por parte de los fiscales encargados del caso, quienes afirmaron que la sentencia era muy indulgente, por lo que fue cambiada una vez más. En 2017 el Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica dictaminó que la sentencia aumentaría a 13 años y cinco meses.

Tiempo después el ex atleta intentó buscar que se le otorgará la libertad condicional. Cabe destacar que en la nación de Sudáfrica las personas que se encuentran condenadas bajo delitos graves deben cumplir con la mitad de su sentencia para poder optar por este recurso. El viernes 17 de noviembre se llevó a cabo la segunda audiencia del año para determinar si le daban el beneficio de la libertad condicional a Oscar Pistorius. Tras casi 11 años de haber asesinado a su ex novia Reenva Steenkamp, Oscar Pistorius obtuvo la libertad condicional. De acuerdo con el Departamento de Instituciones penitenciarais de Sudáfrica, el ex deportista podrá abandonar la prisión a partir del 5 de enero del 2024. Además, las autoridades sudafricanas han informado que Pistorius deberá de presentarse a sesiones para el control de la ira y realizar diversos servicios comunitarios.