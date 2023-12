Ecuador ya cuenta con su primer sistema de metro

El pasado viernes 1 de diciembre del 2023 fue un día histórico para la nación de Ecuador. Tras más de 10 años de espera, el país latinoamericano inauguró su primer sistema de metro. El Metro de Quito inició operaciones inmerso en una serie de expectativas por parte de las autoridades y usuarios, que promete resultados positivos ante una de las obras estratégicas de movilidad más grandes y ambiciosas de Ecuador. Previo a que inauguraran esta nueva opción de transporte en la capital ecuatoriana, varios ciudadanos habían expresado su emoción por este acontecimiento histórico. Fernando Cabrera que es un residente de Quito declaró que “Esperamos que la ciudadanía y todos cuidemos las instalaciones. Se ve que está bonito y va a ayudar mucho a la ciudad. Creo que es cumplir con la ciudad, cumplir con la descongestión vehicular, entonces estoy como ciudadano muy feliz por aportar y ayudar en algo a mi ciudad”.

Por su parte el alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, catalogó este hecho como un momento clave en la capital ecuatoriana. Muñoz informó que “Tenemos no solamente expectativa sino alegría. Estamos hablando en este momento de la obra estratégica más grande del país que se inaugura en la ciudad. Es un antes y un después para Quito en términos urbanos y en términos de movilidad”. La nueva alternativa de transporte en Quito tuvo una inversión de más de US $2,000 millones de dólares, los cuales en su mayoría fueron financiados a través del Gobierno central, como por organismos multilaterales y fondos municipales. Cabe resaltar que durante el proceso de construcción y pruebas de operatividad, el metro atravesó varios tropiezos, problemas financieros, conflictos políticos, retrasos, críticas e incertidumbre por parte de la población. El alcalde Pabel Muñoz quien tomó posesión de su cargo en mayo del presente año, declaró respecto al proceso de construcción del metro que “Estamos acostumbrados al caos en el manejo del transporte público y esto tiene que cambiar. Expertos suelen decir que hay dos tipos de ciudades: las que tienen metro y las que no tienen metro. Quito empieza a ser parte de esas ciudades con metro, lo que significará modernizar la ciudad, menos tiempo de traslado, modernizar el sistema de transporte y recuperar el orgullo de ser quiteños con obras importantes como ésta”.

El sistema del Metro de Quito cuenta con 18 trenes, los cuales circulan diariamente por 15 estaciones ubicadas a lo largo de en un área de 22 kilómetros. Cada tren contiene 6 vagones y pueden transportar hasta 1,200 pasajeros de forma holgada. El gerente del Metro de Quito, Hugo Villacrés, informó que “El metro es ese transporte inclusivo en donde todos somos iguales y llegamos. Lo mismo la persona que tiene que hacer el aseo como el CEO de una empresa, se mueven en el transporte y eso nos da la socialización que tiene este transporte que es inclusivo y que debemos cuidarlo”. Las tarifas implementadas para viajar en el metro de la capital ecuatoriana son tres. Siendo la primera la “Tarifa base” que consta de US $0,45 centavos para el público general. La segunda es la “Tarifa reducida” con US $ 0,22 centavos para los niños, niñas, adolescentes entre 6 y 17 años y para las personas mayores de 65 años. Y la “Tarifa preferencial” de US $0,10 centavos para personas con discapacidad. Cabe resaltar que los menores de 5 años deben ingresar al metro acompañados por adultos y no pagarán pasaje.

Los horarios en que funciona el metro son de lunes a viernes de 05:30 a.m. hasta las 23:00 horas. Los sábados está en servicio de 07:00 a.m. hasta las 23:00 horas. Y los domingos funciona desde las 07:00 a.m. hasta las 22:00 horas. Las formas de pago habilitadas para acceder al metro son 4 de momento. Para esto los pasajeros deben obtener una “Cuenta Ciudad” en la que registran los datos personales solicitados y que los enlaza con los múltiples métodos de pago. Para activar la “Cuenta Ciudad”, las personas deben acudir a las estaciones de Quitumbe, San Francisco, Iñaquito y Labrador en horarios de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas. De igual forma lo pueden hacer ingresando al sitio web www.metrodequito.gob.ec

El tiempo de espera entre cada tren es de un aproximado de entre 5 a 8 minutos. Esto dependerá del horario y flujo de pasajeros que estén utilizando el servicio del metro. De acuerdo con las autoridades, se han desplegado un aproximado de 240 miembros de la Policía Nacional a lo largo de las 15 estaciones, los cuales están asignados para custodiar y brindar protección a los usuarios. Además, de acuerdo con el gerente del metro Hugo Villacrés, cada estación cuenta con 720 cámaras de vigilancia, las cuales están puestas en los andenes, los trenes y los múltiples puntos de contacto. Así mismo, la empresa Metro de Quito insta a los pasajeros y futuros usuarios a descargar la aplicación móvil del metro para poder realizar futuras recargas, conocer el saldo actual en su cuenta y ver las rutas del metro.