Músico rompe un récord de Billboard con canción de flauta

André 3000 es un destacado rapero y músico, que es reconocido a nivel mundial por formar parte del dúo de hip-hop Outkast. Recientemente el cantante publicó su disco debut como solista titulado como “New Blue Sun”, que a pesar de no ser un álbum de rap como sus seguidores lo esperaban, ya ha dado mucho de qué hablar e incluso ha cosechado varios méritos.

El disco de André 3000 rompió un récord de Billboard al posicionar la canción más larga de la historia de la lista Billboard Hot 100. La pista que también cuenta con un nombre extenso se titula: “I Swear, I Really Wanted to Make a ‘Rap’ Album But This Is Literally The Way The Wind Blew Me This Time”, tiene una duración de 12 minutos y 20 segundos y entró en la posición número 90 de la lista. El tema tiene la característica de ser totalmente instrumental, donde a través de una flauta el músico brinda una serie de melodías. Cabe resaltar que previo a romper el récord de la canción más larga que jamás haya ingresado a dicha lista, la marca le pertenecía a la banda Tool con el tema “Fear Inoculum” que cuenta con una duración de 10:21 minutos.

El rapero de 48 años de edad, posicionó su nuevo álbum totalmente instrumental “New Blue Sun” en el puesto 1 en la lista de discos de Nueva Era. Recientemente André 3000 declaro que “puede haber envejecido fuera del territorio del hip-hop”, a lo que muchos de sus fanáticos rechazaron dicha declaración.