Productora de Robert De Niro pagó un monto económico millonario a ex empleada

Una ex empleada de Canal Productions, que es la productora del actor Robert De Niro, demandó a la compañía bajo los cargos de discriminación de género y represalias. La ex trabajadora identificada como Graham Chase Robinson laboró como asistente ejecutiva de De Niro en el año 2008. Conforme pasó el tiempo fue escalando de posiciones hasta convertirse en la vicepresidenta de la empresa. Robinson salió de Canal Productions en 2009.

Tras salir de la compañía, Robinson se embarcó en un juicio civil contra Canal Productions por una disputa laboral. La ex asistente de De Niro, exigió 12 millones de dólares por daños y prejuicios debido a una presunta angustia emocional y daño a la reputación de parte de De Niro y Canal Productions. Robinson informó que durante su estancia laboral en la compañía, sufrió de discriminación de género mientras trabajaba para De Niro. La ex asistente alegaba que el actor la llamaba “Esposa de Oficina” y la obligaba a ejercer tareas como rascarle la espalda, coserle su ropa o lavar sus sábanas. En la denuncia interpuesta por Robinson, se expresaba: “De Niro y su alter ego corporativo, Canal Productions Inc., sometieron a la señora Robinson a años de discriminación y acoso de género. Finalmente renunció porque ya no podía soportar el ambiente de trabajo hostil”.

El jueves 9 de noviembre un jurado de Manhattan que está a cargo del caso, declaró responsable a Canal Productions por los cargos de discriminación de género y represalias hacia Graham Chase Robinson. La ex asistente de De Niro recibió una caución económica equivalente a los $1,2 millones de dólares por daños vinculados a ambos cargos. El abogado de Robinson, identificado como Dan Stanford, declaró en un comunicado que “Estamos encantados de que el jurado haya visto lo que nosotros vimos y haya emitido un veredicto a favor de Chase Robinson contra la empresa de Robert De Niro, Canal Productions. La señora Robinson no solo ganó su caso contra Canal Productions, sino que el jurado reivindicó por completo a la señora Robinson al declarar que los reclamos de De Niro contra ella carecían de mérito”.

Cabe destacar que en el año 2019, Canal Productions presentó una denuncia contra Graham Robinson, donde acusaba a la ex asistente de ver televisión en exceso, mientras se encontraba en su horario laboral. Además, de transferir más de $450 mil dólares en milla aéreas a su cuenta personal y gastarlo en alimentos, viajes, entre otras compras. En la demanda interpuesta por la productora, solicitaban la devolución de 3 años de su salario junto con otros daños y perjuicios. Sin embargo, durante la audiencia del juicio llevada a cabo el jueves 9 de noviembre, el tribunal de Manhattan absolvió a Robinson de esas acusaciones. El jurado expresó que la ex asistente no es responsable de las acusaciones por malversación de los fondos de Canal Productions. Además, durante el juicio, el tribunal declaró que el actor Robert De Niro no es responsable de las acusaciones emitidas en su contra.