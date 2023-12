Aníbal Chajón “Nuestra cultura es producto de la fusión de conceptos prehispánicos y conceptos europeos”

En el análisis de a las 8:45 p.m. del domingo 17 de diciembre del 2023 se entrevistó al historiador y sociólogo, Aníbal Chajón, con quien se conversó sobre “Las tradiciones navideñas guatemaltecas”. Los analistas José Carlos Ortega y Carlos Hoffman fueron los encargados de llevar la entrevista. A continuación repasamos los momentos más destacables del análisis:

Las influencias que han contribuido a la forma en que se celebra la “Navidad” en Guatemala

El historiador Aníbal Chajón informa que “Todos sabemos que nuestra cultura es producto de la fusión de la presencia de los conceptos prehispánicos y de la introducción de conceptos europeos que nos han configurado como somos. De las cosas más importantes que caracteriza la ‘Navidad Guatemalteca es el Tamal’, que es una comida prehispánica. Si ustedes buscan en los murales de San Bartolo, la ofrenda que hace el personaje femenino son 3 tamales. Hace 2,100 años los tamales ya eran antiguos y nosotros consumimos el tamal porque para la cultura maya, recordamos también, el ser humano está hecho de masa de maíz; es decir que la verdadera comida es el maíz. Conocemos más de una persona o nosotros compartimos el concepto de que si no hemos comido tortilla, no nos llenamos, no estamos satisfechos. Nuestra navidad tiene el tamal como protagonista, entre otras cosas porque es una tradición familiar, en la elaboración del tamal participan todas las mujeres de la familia y han participado los hombres recolectando las cosas, la leña, acarreando cosas, la familia entera ha participado. El tamal se consume a las 6:00 p.m. y a las 12:00 a.m. porque para la iglesia católica (antes del concilio del Vaticano segundo) uno debía de estar en ayuno antes de la comunión de la fiesta importante. La misa importante es el 25 de diciembre a las 12:00 p.m.”.

¿Cuáles son las tradiciones navideñas más importantes en nuestro país?

De acuerdo con el historiador Aníbal Chajón, entre las tradiciones más importantes se encuentran “Realmente todas, porque todas se combinan y son parte esencial en su día. Por ejemplo, las posadas es una novena que es una tradición católica medieval. Pero en Guatemala sabemos que el Hermano Pedro alrededor de 1650 hace una modificación. Y esa modificación es llevar imágenes. El Hermano Pedro empieza trasladando la escultura de un niño Jesús dormido de celda en celda del convento franciscano. Como tiene mucho éxito en el convento franciscano, piensa que puede ser un mecanismo útil para sensibilizar a las personas ya católicas en el barrio del Calvario. Y entonces saca la imagen, que no tiene tanto sentido porque el niño no ha nacido, y entonces el Hermano Pedro saca las imágenes de la Virgen y San José buscando posada”.

La introducción del “Árbol Navideño” a las tradiciones guatemaltecas

Respecto a este tema, Aníbal Chajón declara que “Cuando el árbol navideño llega a Guatemala, ya llega diferente. Ya llega reinterpretado porque entra por los Estados Unidos, a través de la publicidad, a través de los productos del intento de vender objetos importados, sobre todas las elites. Entonces el árbol de navidad no es como lo del Hermano Pedro que difunde dentro de estratos de escasos recursos económicos y de ahí se expande. El árbol de navidad entra por medio de la elite y llega al resto de estratos sociales. El árbol navideño entra ya reinterpretado según la visión estadounidense de decorar la casa. Pensemos, para 1899 Estados Unidos ya no es el país de puritanos, es un país de migrantes y entonces nos llega a nosotros esta información. Y el árbol ya no es exactamente el eje del mundo, sino que es la decoración navideña porque es de lo que se acostumbra en otras partes del mundo. Y entonces llegan las series de luces, las esferas navideñas, todo tipo de decoración y entra precisamente como un aspecto comercial. Pero a la gente le gusta y combina su nacimiento, con su árbol”.

Hay diversidad de bebidas que se consumen en la época navideña

Respecto a esta cuestión, el historiador Aníbal Chajón informa que “Nuestras bebidas son variadas y también tienen su propia herencia. Básicamente, la bebida tradicional debió ser el “atol” con sus variedades y el “chocolate”. Este último era la bebida de cacao, en la medida que los españoles le incorporan azúcar, al hacer la bebida dulce se transforma y se convierte en chocolate. Y entonces la bebida es muy importante porque es la temporada más fresca del año, hay frío en las noches, pero la gente está haciendo actividades nocturnas como las posadas. Entonces se prepara una bebida que mantenga la temperatura del cuerpo y esa bebida predominalmente y preferencialmente va a ser el chocolate. Pero en la medida en que Guatemala se vuelve un país de exportación de café, las personas van degustando el café y entonces el café va a desplazar al chocolate poco a poco como la bebida. Pero también tenemos el ponche, que es una introducción con canela y con panela que son productos introducidos por los españoles y es esa fusión importante con frutas de la temporada y con frutas importadas”.