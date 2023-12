Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama

El pasado viernes 01 de diciembre del 2023, el actor Macaulay Culkin fue reconocido en Hollywood. El actor estadounidense que es recordado por interpretar al niño que se quedó abandonado a su suerte en la comedia navideña “Home Alone” y ser el protagonista en la secuela “Home Alone 2: Lost in New York”, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante la ceremonia, Macaulay Culkin fue felicitado por su madre en “Home Alone”, Catherine O’Hara.

En el discurso brindado por Catherine O’Hara hacia Macaulay Culkin, la actriz hizo énfasis en que la razón por la cual la cinta “Home Alone” es tan querida es debido a la interpretación de Culkin. O’Hara expresó que “Es la perfecta interpretación de Macaulay como Kevin McAllister la que nos dio ese pequeño niño en una aventura extraordinaria. Se que trabajaste muy duro, pero hiciste que actuar pareciera lo más natural del mundo”. En la ceremonia el actor estadounidense llevaba puesto un traje elegante negro de doble botonadura con unas gafas de sol. En el discurso de O’Hara, la actriz se refirió a Culkin como” la cosa más querida”.

Cabe resaltar que las palabras O’Hara no solo se basaron en felicitar al actor por su actuación en “Home Alone”, sino también abordó el tema de la fuerte popularidad que obtuvo por las películas que interpretó y cómo el llegar al estrellato de una forma repentina pudo haberle costado mucho a Culkin, pero argumentó que el sentido del humor del actor fue la clave para que este lograra perseverar en su carrera y su vida. A esto O’Hara declaró que “Es un signo de inteligencia en un niño, y una clave para sobrevivir a la vida a cualquier edad. Por lo que veo, has aportado ese sentido del humor dulce, aunque retorcido y con el que uno se puede identificar, a todo lo que has decidido hacer desde ‘Home Alone’. Gracias por incluirme a mí, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy muy orgullosa de ti”.

A la ceremonia asistieron otras personalidades como la coprotagonista de Culkin en “Party Monster”, Natasha Lyonne, quien emitió un discurso en honor al actor. Así mismo, estuvo presente su pareja la actriz Brenda Song, sus hermanos Quinn Culkin y Rory Culkin, sus amigos Seth Green y Paris Jackson.