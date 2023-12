Venecia da a conocer las tarifas para los turistas en 2024

Todas las personas que busquen pasar sus vacaciones o hacer un viaje a la aclamada ciudad de Venecia en 2024, tendrán que hacer efectivo el pago de una tarifa de entrada. Recientemente se dio a conocer que las autoridades de este destino turístico que se encuentra en la lista de la UNESCO, han aprobado los precios y las fechas donde se establecerá este impuesto de ingreso. Serán un total de 29 días donde esta medida económica estará vigente y será entre los meses de abril y julio del próximo año.

La entrada para ingresar a Venecia por día tendrá un costo de 5 euros o US $5,45 dólares aproximadamente. Cabe resaltar que se había planteado en un inicio implementar una escala móvil de tasas en la ciudad, pero esta medida no se introducirá el próximo año. Además, no habrá reducciones en el precio previamente mencionado. La primera temporada de fechas donde entrará en vigencia el cobro, abarca desde el mes de abril hasta mediados de julio. En el período comprendido entre el 26 de abril al 5 mayo dará inicio a la temporada, que seguirá con cobros estipulados para los días sábados y domingos desde mayo hasta el 14 de julio del 2024.

De momento las autoridades de la ciudad no han fijado las tasas que cobrarán vigencia para la segunda parte del año. Las personas que deberán cancelar las tasas previamente mencionadas son aquellas que ingresen a la ciudad a pasar la noche y que no cuenten con una reserva. El programa de cobros se administrará a través de una plataforma en línea que generará boletos con código QR donde se podrá validar el pago o la exención. Así mismo, la urbe contará con varios quioscos donde se aceptará que los viajeros paguen la cuota. Los visitantes de Venecia podrán registrarse en línea a partir del próximo 16 de enero del 2024. Las personas que quieran solicitar exenciones podrán hacerlo y deberán registrarse para obtener un código QR.

Las personas que deben cancelar este impuesto de entrada son todas aquellas que sean mayor de 14 años y que no tengan que pasar la noche en la ciudad. Sin embargo, las que sí tengan que pasar la noche deberán de realizar un registro en línea donde se les brindará un código QR que les servirá para mostrarle a las autoridades su exención. La población que no deberá portar un código QR donde se demuestra su exención, son quienes viven en la ciudad o quienes han nacido en la urbe. Además, las personas que tengan una propiedad, los estudiantes y los trabajadores que tengan que desplazarse a la ciudad italiana para ejercer sus labores, deberán de registrarse en la nueva plataforma en línea con el objetivo de obtener un código QR el cual será válido durante todo el 2024. Los que visiten Venecia por negocios o estudios de corta duración estarán exentos a pagar la tarifa, pero deberán registrarse para obtener un código diario.

Otro grupo de personas que no deberán cancelar la tarifa son aquellas que son menores de 14 años, las que cuentan con alguna “discapacidad certificada”, así como sus cuidadores. Estas últimas deberán hacer una reserva y recibirán un código QR de forma gratuita. Las autoridades de Venecia dieron a conocer que ante cualquier violación a las tarifas de ingreso, se implementarán multas que oscilan entre los 50 y 300 euros por persona.