Dan una sentencia inusual a una mujer por escándalo en un restaurante

Recientemente se dio a conocer que una mujer que arrojó un plato de comida caliente en la cara a una empleada que pertenece al restaurante Chipotle, recibió una sentencia de 1 mes de cárcel y de dos meses de trabajo en un puesto de comida rápida. La agresora que es identificada como Rosemary Hayne de 39 años de edad, fue captada en video cuando reprendió en contra de una trabajadora del restaurante de comida rápida “Chipotle”, la cual fue identificada como Emily Russell. El incidente ocurrió el 5 de septiembre en la ciudad de Parma que se ubica en el estado de Ohio en Estados Unidos. En el material audiovisual, se puede observar a Hayne que le arroja el plato a la cara a Russell. La mujer se declaró culpable bajo un delito menor por agresión y fue sentenciada en un tribunal municipal de la ciudad. Para la sentencia, el juez Timothy Gilligan le dio la opción a Hayne de pasar 90 días en prisión o solo 30 días, pero debería de trabajar por dos meses en un restaurante de comida rápida.

En el juicio Gilligan pregunto a Hayne “¿Quieres ponerte en sus zapatos durante dos meses y aprender cómo se debe tratar a las personas, o quieres cumplir tu condena en la cárcel?”, a lo que Hayne contestó: “Me gustaría estar en sus zapatos”. El miércoles 6 de diciembre el abogado defensor de Hayne, identificado como Joseph O’Malley, informó que su cliente aún se encuentra buscando trabajo. O’Malley comentó que la mujer no tenía antecedentes penales previo al incidente y que está arrepentida por sus acciones. El abogado declaró “Démosle la oportunidad de no dejar que este día en específico defina el resto de su vida”. Por su parte, el Juez Gilligan comentó que el empleo de Hayne debe de ser aprobado por el tribunal y tendrá que trabajar en el establecimiento por 20 horas a la semana.

El juez Timothy Gilligan contó a CNN que la inusual sentencia la pensó un par de días antes de que se desarrollara la audiencia en el mes de noviembre. Gilligan comentó: “Cada vez que ves el video, te enojas más y más. Estaba pensando: ‘¿Qué más puedo hacer en lugar de dejarla en la cárcel?’”. Ante la pregunta hecha por CNN al juez donde se le consultó si en dado caso él dirigiera un restaurante, contrataría a Hayne, Gilligan contestó: “No la veo como un riesgo mayor que cualquier otra persona. La vi como alguien que perdió la calma”. El juez informó que es la primera vez que dictamina este tipo de sentencia, pero que no es la primera ocasión que aborda un caso como este. Gilligan comentó “Veo estos casos más de lo que me gustaría”. El juez ha ejercido durante 30 años.

Por su parte, el restaurante de comida rápida Chipotle declaró respecto al incidente que “La salud y la seguridad de nuestros empleados es nuestra mayor prioridad, y nos complace ver que se haga justicia para cualquier persona que no trate a los miembros de nuestro equipo con el respeto que merecen”. Rosemary Hayne ha rechazado emitir cualquier tipo de comentarios ante los medios. Durante la audiencia, la víctima Emily Russell comunicó al tribunal que aún se encuentra lidiando con el estrés que le dejó el incidente y que abandonó su trabajo en Chipotle tras el ataque y que ahora cuenta con un nuevo empleo. Russell, agregó que le gustaría comenzar a recibir sesiones de terapia para lidiar con el trauma que sigue experimentando tras la agresión que recibió.

Se dio a conocer que uno de los amigos de Emily Russell, se encuentra realizando una campaña en redes sociales con el objetivo de recaudar fondos que sean destinados a su amiga y víctima del incidente. De momento, ha alcanzado la cantidad de US $7,300 dólares. Recientemente Russell declaró que está satisfecha con la sentencia interpuesta a Hayne, “Ella recibirá lo que se merece. Ella no recibió ni una palmada en la muñeca. Ella aprenderá a trabajar en comida rápida y, con suerte, le irá bien”. Cabe destacar que además del tiempo que Hayne deberá de pasar en prisión y trabajar en el comercio de comida rápida, la mujer deberá de cancelar una multa de US $250 dólares y permanecerá bajo libertad condicional por un período de 2 años. El juez Timothy Gilligan comentó que no cree que Hayne esté muy arrepentida de haber cometido el incidente como lo afirmó durante la audiencia y que le pareció fuera de lugar que comentara sobre la calidad de la comida que desencadenó en su agresión, durante su discurso en la corte. Gilligan dijo “Ella todavía no se ha dado cuenta de que esto no es apropiado”.