Los Game Awards 2023

Así como los Oscar se han destacado como unos premios importantes en el mundo del Cine, los Grammy en la música, la industria de los videojuegos cuenta con los Game Awards. Este evento galardona a los mejores títulos lanzados durante el año en el mundo de los videojuegos. El pasado jueves 7 de diciembre se celebraron los “The Game Awards 2023” en el Peacock Center en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Varios juegos fueron nominados en las 31 categorías que se premiaron durante el desarrollo del evento. Las nominaciones fueron elegidas por un jurado el cual estaba conformado por más de 100 medios de comunicación e Influencers de todas partes del planeta. Los ganadores de cada categoría fueron seleccionados por un voto mixto el cual estaba comprendido de un 90% por un jurado profesional y el otro 10% por votaciones públicas hechas por los aficionados. Cualquier persona tuvo la oportunidad de votar por sus títulos favoritos, a través del sitio web oficial del evento. Las votaciones fueron cerradas el pasado miércoles 6 de diciembre.

A continuación repasamos los ganadores de la premiación en algunas de las categorías más importantes del evento:

En la categoría del Juego del Año el título ganador fue “Baldur’s Gate 3”, quien estuvo compitiendo contra otros juegos como lo son Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Para la categoría de Mejor Dirección, “Alan Wake 2” se llevó el premio. Este título estuvo luchando contra Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tear of the Kingdom. Para la Mejor Narrativa, el título premiado fue: “Alan Wake 2”, quien compitió contra Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Final Fantasy XVI y Marvel’s Spider-Man 2. En la categoría de Mejor Dirección de Arte, el título galardonado fue “Alan Wake 2”, quien estuvo nominado junto a los videojuegos de Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

En la categoría de Mejor Banda Sonora y Música, el ganador fue “Final Fantasy XVI (Masayoshi Soken)”, quien compitió contra Alan Wake 2 (Petri Alanko), Baldur’s Gate 3 (Brislav Slavov), Hi-Fi Rush (Shuichi Kobori) y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. En Mejor actuación el galardonado fue el actor Neil Newbon por su interpretación del personaje “Astarion” en el juego Baldur’s Gate 3. En la categoría Mejor Juego Para Móviles, el premio se lo llevó “Honkai Star Rail”, quien compitió contra otros títulos como: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Monster Hunter Now y Terra Nil.