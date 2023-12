Cámara Penal de la CSJ ordena excarcelar a Virginia Laparra

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenan la ex carcelación de la ex fiscal Virginia Laparra al considerar que ya superó el tiempo establecido en ley para permanecer en prisión preventiva.

Los magistrados de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia han ordenado al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que le otorgue medida sustitutiva a la ex fiscal Virginia Laparra, mientras espera conocer si su sentencia queda o no en firme.

Según la resolución emitida por la cámara se estima que esta a la fecha, ya cumplió el 45% por ciento de la pena de los cuatro años conmutables a razón de 10 quetzales que el tribunal le impuso tras haberla hallado culpable del delito de abuso de autoridad en forma continuada.

Por lo que al realizar el análisis respectivo de su situación jurídica, los magistrados estiman que esta ya paso más del tiempo debido establecido en ley en situación de prisión preventiva, por lo que debe estar bajo libertad condicional mientras espera conocer si el resto de la pena queda firme o no.

Con esta resolución, la cámara da un plazo de 5 días al tribunal para que le dicte la medida sustitutiva que estime conveniente posterior a ser notificados del fallo.

Laparra podrá quedar en libertad condicional una vez no este bajo prisión preventiva en otro proceso, situación que no se cumple, pues en el segundo caso que se lleva en el Tribunal de Quetzaltenango, se le otorgó la medida sustitutiva, por lo que la ex fiscal deberá salir de la prisión en la que actualmente se encuentra y continuar sus procesos en libertad.

Por Sergio Osegueda