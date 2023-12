CC suspende amparo pedido por abogados sobre pesquisidora de magistrados del TSE

La Corte de Constitucionalidad suspendió un amparo solicitado por un grupo de abogados que pretendían se dejara sin efecto lo actuado por la comisión pesquisidora que conoció el proceso de antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejaron en suspenso el amparo solicitado por un grupo de abogados con el cual pretendían que se dejara sin efecto lo actuado por la comisión pesquisidora que conoció el proceso de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

Según el alegato de los abogados, la comisión fue electa bajo diferentes anomalías cometidas por el pleno y la junta directiva del congreso.

Sin embargo, la corte al realizar su análisis preliminar determino que el grupo de abogados no es el afectado para hacer la solicitud respectiva, no obstante señala que en el caso de los magistrados señalados en el proceso quienes ya accionaron legalmente aún quedan pendientes resoluciones en definitiva, por lo que no pueden adelantar un criterio sobre esos aspectos, siendo estos los únicos interesados dentro del proceso.

Por lo que ahora se espera que los magistrados terminen sus análisis en los amparos que en su momento presentaron los magistrados titulares a quienes se les despojó su inmunidad.

Por Sergio Osegueda