Migrante guatemalteco no será procesado en Florida por homicidio involuntario

El juez del Séptimo Circuito Judicial de Florida, Estados Unidos determino que el migrante guatemalteco, Virgilio Aguilar Méndez no puede ser procesado de homicidio supuestamente cometido contra un agente policial.

En mayo, autoridades de Florida, Estados Unidos, detuvieron al guatemalteco Virgilio Aguilar Méndez, a quien ahora la fiscalía acusa de homicidio involuntario.

Los hechos se dieron la noche del 19 de mayo de 2023, cuando un grupo de policías intentó detener a Aguilar, este por temor a ser deportado intento huir de los agentes lo que provocó un forcejeo de más de 6 minutos, según consta en un video presentado ante el juez.

Durante el forcejeo se observa como el agente identificado como Michael Kunovich, aplica dos disparos con la pistola de descargas eléctricas para así neutralizar a Aguilar.

Posterior a esto se procede a esposarlo, sin embargo, tras terminar el forcejo, Kunovich cae al suelo producto de un infarto, a pesar de ser atendido inmediatamente, este muere al llegar al hospital.

Por estos, últimos hechos, la fiscalía culpa al guatemalteco de ser el responsable de la muerte de Kunovich, pues afirma que si este no hubiese puesto resistencia el agente no hubiese tenido que realizar los actos que supuestamente generaron la arritmia que lo llevo a su deceso.

No obstante, el juez Ray Lee Smith del Séptimo Circuito Judicial de Florida determino este martes, que Aguilar no puede ser procesado por el delito de homicidio involuntario, pues este no es capaz de comprender los cargos debido a las barreras idiomáticas.

Si bien es cierto, Aguilar habla algo de español, su lengua materna es el mam y no entiende nada de español, por lo que el juez determino que este debe ser ingresado a un centro y someterse a tratamiento y observación para determinar si tiene la capacidad de aprender lo suficientes como para ir a un juicio.

El caso ha llamado la atención, derivado a que mientras los agentes afirman que la oposición del connacional provocó la muerte del agente a pesar de que este ya tenía un historial de enfermedad cardiaca, la comunidad migrante, señala que se trata de un caso de racismo derivado al exceso de fuerza utilizado para detener a Aguilar.

Por Sergio Osegueda