Tribunal declara a Manuel Callejas incapaz de enfrentar juicio en caso “Genocidio”

El Tribunal de Mayor Riesgo A determinó que el militar retirado Manuel Callejas y Callejas es incapaz de enfrentar el juicio por el caso de Genocidio durante el gobierno de Romeo Lucas, por lo que debe ser dejado en libertad.

La defensa del militar retirado Manuel Callejas ha solicitado al Tribunal de Mayor Riesgo A que no inicie juicio en contra de este dentro del caso donde se le señala de genocidio cometido durante el gobierno del ex presidente Romeo Lucas García entre 1980 y 1981, en contra de la población Ixil, pues se asegura que sus condiciones de salud no se lo permiten.

Según explicaron testigos al tribunal, Callejas padece de Parkinson agravando su estado cada día. Como consecuencia de la enfermedad, el militar ya no logra recordar ciertos aspectos recién vividos, así también corre el riesgo de entrar en demencia senil provocada por la enfermedad.

Tras analizar la situación, el tribunal decidió declararlo incapaz de enfrentar juicio.

En este caso, únicamente Benedicto Lucas, enfrentara juicio por la vía ordinaria y así dilucidar si este es culpable o inocente de los hechos que se le señalan, mientras que en el caso de Callejas, cada dos meses deberá ser evaluado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar cual es su estado de salud y así verificar si este es capaz o no de enfrentar el proceso.

Por Sergio Osegueda