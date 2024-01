Shirley Rivera indica que “corresponde” suspender provisionalmente a la bancada Semilla

La Presidente del Congreso, confirmó que acatando la resolución del Juez Fredy Orellana, administrativamente lo que corresponde es suspender provisionalmente la Bancada Semilla.

En un nuevo oficio enviado al Congreso de la República, el Juez Fredy Orellana solicitó remitir un informe donde haga constar que el Legislativo está tomando las medidas legales que corresponden referente a la Suspensión Provisional del Partido Político Movimiento Semilla y hacerlo de conocimiento al Pleno del Congreso.

La notificación fue recibida la tarde del pasado 8 de enero, firmado por la Presidencia del Congreso de la República.

Sobre este respecto, la Presidente del Legislativo, Shirley Rivera, confirmó en exclusiva para Canal Antigua, que ellos deben acatar la resolución del juez Orellana y por tanto, lo que administrativamente corresponde, detalló que es suspender provisionalmente a la Bancada Semilla, lo cual dejaría como independientes a sus diputados integrantes.

De momento esto es una consideración que está realizando la Junta Directiva del Congreso, por tanto en caso de decidir si se suspende a la Bancada y se les deja como independientes, deberán de convocar al Pleno del Legislativo a una sesión extraordinaria para dar a conocer la resolución y recomendación de Asuntos Jurídicos.

Tal y como ya sucedió una vez, esto no requiere de una votación o aprobación del pleno, solamente la lectura de la Resolución de Junta Directiva, por lo que no se descarta la posibilidad que los congresistas sean llamadas nuevamente para una última sesión extraordinaria.

Esto no afectaría que no tomen posesión el 14 de enero, pero si tendrían que asumir como diputados independientes y ya no como bancada y tampoco podrían formar parte de Junta Directiva, de las comisiones de trabajo o gozar de asistentes.

Pero la última palabra la tendrá la Junta Directiva del Congreso, en las próximas horas.

Por Bryan Choy