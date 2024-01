CC no ampara a diputado electo Julio Héctor Estrada por falta de finiquito

La Corte de Constitucionalidad no le otorgó amparo provisional al diputado electo Julio Héctor Estrada quien pretendía obtener la protección luego que no pudo obtener el finiquito para asumir como diputado en la próxima legislatura.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no otorgaron amparo provisional al diputado Julio Héctor Estrada quien presentó dicha acción para buscar que se le pueda dar posesión como parlamentario este domingo

Esto surge l luego que apareciera una denuncia en su contra y esto impide que le otorguen finiquito ante la Contraloría General de Cuentas.

Según explica el diputado electo, el sistema de la contraloría no marcaba un solo impedimento, sin embargo, a pocas horas de la toma de posesión, apareció una denuncia penal de la cual no se tiene conocimiento de que se trata, por lo que asegura que dicha denuncia se interpuso únicamente para que este no asuma su cargo y no pueda postularse a la presidencia del congreso.

La Corte indica en su resolución, que las circunstancias no hacen aconsejable otorgarle amparo además de que no se dan los supuestos previstos en la ley para otorgarle el amparo respectivo.

De momento aun se espera conocer si Estrada podrá asumir como diputado en la sesión solemne prevista para este domingo.

Por Sergio Osegueda