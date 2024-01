Revelan las causas por las que murió Sinéad O’Connor

Sinéad O’Connor fue una cantautora y activista irlandesa que fue encontrada inconsciente en su casa de Londres, donde minutos más tarde fue declarada muerta. O’Connor falleció el 26 de julio del 2023. Su muerte no fue considerada como sospechosa de acuerdo a las autoridades inglesas. Tras su deceso cientos de personas se aglomeraron en las calles para rendirle tributo a la artista.

Sinéad O’conor tuvo un cortejo fúnebre en agosto de ese mismo año, el cual pasó por su antigua casa ubicada en Bray, en el condado de Wicklow, en Irlanda. De acuerdo con la emisora pública irlandesa RTE, al funeral privado realizado en honor a la artista, asistieron grandes personalidades como el cantante Bob Geldof, Bono de la banda U2, el primer ministro irlandés Leo Varadkar, el presidente irlandés Michael D. Higgins y su esposa Sabina.

El pasado lunes 8 de enero un forense de Londres dictaminó que la cantante de 56 años falleció por causas naturales. Dicha información fue brindada por el grupo de medios inglés PA Media. O’Connor se destacó por su durante su gran carrera por su auténtica voz que se combinaba con su gran habilidad para escribir canciones que abordaban sus perspectivas sobre temas como la espiritualidad, la filosofía, la historia y la política. Su álbum debut titulado como “The Lion and the Cobra”, fue lanzado en 1987. El disco recibió grandes elogios por parte de la crítica.

En 1990 salió a la luz su segundo material discográfico, el cual llevaba el nombre de “I Do Not Want What I Haven’t Got”. Este trabajo le abrió las puertas a nivel mundial. Su versión del tema de Prince “Nothing Compares 2 U” se posicionó en la primera posición. La canción fue acompañada de un video musical donde aprece O’Connor con el pelo muy corto y vistiendo un jersey de cuello alto oscuro.