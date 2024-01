El partido UNE confirma que 7 diputados ya no forman parte de la bancada

En horas de la noche del pasado martes 16 de enero del 2024, la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza compartió a través de sus redes sociales, un comunicado donde informa que han tomado una serie de decisiones respecto a diputados de la bancada.

En el documento el partido político confirma y ratifica la expulsión de los diputados Ervin Adim Maldonado Molina, José Inés Castillo Martínez, Raúl Solórzano Quevedo y Karla Cardona. Así mismo, la agrupación informa que han tomado la decisión de separar a los siguientes diputados electos de la bancada de la UNE:

Víctor Hugo Cifuentes Delgado.

Darwin Edgardo Ramírez Cameros.

Oscar Rolando Corleto Rivera.

De acuerdo con la agrupación política la información previamente mencionada se realiza en base a los artículos 47 y 50 de Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

En el comunicado el Comité Ejecutivo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) informa que “los siete diputados mencionados no podrán pertenecer a la Junta Directiva del Organismo Legislativo, no podrán optar a la jefatura o sub jefatura de bancada, no podrán ser miembros de ninguna comisión de trabajo dentro del Organismo Legislativo, así como actuar en nombre de la Organización Política Unidad Nacional de la Esperanza, nacional o internacionalmente”.

Cabe resaltar que el diputado Ervin Adim Maldonado Molina recientemente fue nombrado bajo el cargo de vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso de la República. Además, el diputado Raúl Solórzano Quevedo se le otorgó el puesto de segundo secretario de la Junta Directiva.