Estados Unidos retira visa a expresidente Giammattei y a sus hijos

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó el retiro de visa al expresidente Alejandro Giammattei Falla, “debido a su participación significativa” en actos de corrupción.

La entidad indica que el exmandatario es designado como no elegible para ingresar a los Estados Unidos, pues tiene “información creíble que indica que Giammattei aceptó sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato como presidente de Guatemala, acciones que socavaron el estado de derecho y la transparencia del gobierno”.

En un comunicado afirma que: “Estados Unidos ha dejado en claro que apoya a los guatemaltecos que buscan que los actores corruptos rindan cuentas. En los últimos tres años, hemos tomado medidas para imponer restricciones de visa o sanciones a casi 400 personas, incluidos funcionarios públicos, representantes del sector privado y sus familiares, por participar en actividades corruptas o socavar la democracia o el estado de derecho en Guatemala. La corrupción debilita el Estado de derecho y las instituciones democráticas, permite la impunidad, alimenta la migración irregular, obstaculiza la prosperidad económica y restringe la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de sus pueblos”.

El Departamento afirma que el Gobierno de ese país sigue “comprometido a fortalecer la transparencia y la gobernanza en Guatemala y en todo el hemisferio occidental” y seguirá usando todas las herramientas disponibles para promover la rendición de cuentas de quienes la socavan, como dijo ayer en conferencia todavía en el país, Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

La medida también comprende a su hija, Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres; y a sus hijos Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres y Stefano Giammattei Cáceres.

The U.S. continues to pursue transparency and accountability for corrupt public actors in Guatemala. Today’s designation of former Guatemalan President Giammattei demonstrates our firm commitment to ensuring those who undermine democracy face consequences for their actions.

— Matthew Miller (@StateDeptSpox) January 17, 2024