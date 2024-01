Nave espacial de Japón se acerca a la Luna para intentar histórico alunizaje

Mientras la primera misión estadounidense de alunizaje en décadas finaliza sin alcanzar su objetivo, una nave espacial lanzada por Japón se acerca a la Luna y se prepara para un intento histórico de alunizaje.

Se espera que el Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) aterrice en la superficie lunar a las 10:20 a.m. ET del viernes, 9:20 a.m. de Guatemala, o a las 12:20 a.m. del sábado, hora de Japón. Si tiene éxito, el alunizaje de SLIM marcará la primera vez que Japón coloca un explorador robótico en la superficie lunar, y lo convertirá en el tercer país que logra tal hazaña en el siglo XXI, y el quinto país que realiza un alunizaje suave de una nave espacial en la Luna desde la misión soviética Luna 9 en 1966.

La nave, también apodada “Moon Sniper” por su tecnología de precisión, iniciará su descenso hacia la superficie lunar a las 10 a.m. ET. El alunizaje se transmitirá en vivo por YouTube en japonés e inglés.

“Se espera que el inicio de la desaceleración hasta el aterrizaje en la superficie de la Luna sean 20 minutos de terror, sin aliento y entumecidos”, declaró Kenji Kushiki, director del subproyecto de la misión SLIM, en un comunicado.

El módulo de aterrizaje de exploración a pequeña escala está diseñado para demostrar un aterrizaje “milimétrico” en un lugar concreto.

Otros alunizajes, incluidas las misiones Apolo de la NASA, alcanzaron una precisión extrema para llegar a una zona específica, pero la tecnología de SLIM pretende aportar precisión a las sondas robóticas de bajo costo y poco peso. La esperanza, según JAXA, es que la tecnología haga posible que el pequeño módulo de aterrizaje se dirija a lugares específicos de la Luna, permitiendo que SLIM alunice incluso en terrenos rocosos y traicioneros.

Si tiene éxito, la tecnología podría permitir a futuras misiones “alunizar en planetas incluso con mayor escasez de recursos que la Luna”, según la agencia espacial.

“En la actualidad, se ha producido un aumento en el conocimiento de los objetos astronómicos objetivo y los detalles que deben estudiarse se han vuelto más específicos, por lo que se han hecho necesarios los aterrizajes de alta precisión cerca del objetivo de estudio”, según JAXA.

El módulo de alunizaje SLIM tendrá como objetivo un lugar de aterrizaje de apenas 100 metros de ancho. En comparación, el módulo de alunizaje Peregrine de Astrobotic Technology, que se convirtió en el primer módulo de alunizaje estadounidense lanzado en más de 50 años, tenía como objetivo una zona de aterrizaje que abarcaba unos pocos kilómetros antes de que una fuga de combustible obligara a la nave espacial a abandonar su misión.

Si SLIM pierde esta ventana para intentar un aterrizaje, tendrá otra oportunidad el 16 de febrero.

El módulo de alunizaje SLIM de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón se lanzará a bordo de un vehículo de lanzamiento H-IIA el 7 de septiembre de 2023 desde el Centro Espacial de Tanegashima. Crédito: JAXA

El viaje del Moon Sniper

El módulo de aterrizaje SLIM se lanzó en septiembre junto con el satélite XRISM (pronunciado “crism”), también llamado Misión de Espectroscopia e Imágenes de Rayos X, una misión conjunta de JAXA y la NASA. Tras el lanzamiento, SLIM utilizó su propio sistema de propulsión para dirigirse hacia la Luna. La nave entró con éxito en la órbita lunar el día de Navidad.

Desde que entró en una órbita que pasa por los polos norte y sur de la Luna, el módulo de aterrizaje se ha ido acercando cada vez más a la superficie lunar.

Si la nave aterriza con éxito, estudiará brevemente la superficie lunar justo al sur de un punto oscuro de la Luna llamado Mar de la Tranquilidad, la región donde aterrizó el Apolo 11 en 1969.

A diferencia de otras misiones robóticas recientes que apuntan al polo sur de la Luna, SLIM se dirige a un lugar cercano a un pequeño cráter de impacto lunar llamado Shioli, dentro de una llanura conocida como Mar de Néctar que los científicos sospechan que se formó por una antigua actividad volcánica. Allí, investigará la composición de las rocas que podrían ayudar a los científicos a descubrir los orígenes de la Luna.

“Un examen más detallado de tales minerales podría revelar información sobre la estructura y formación del interior de la Luna”, según JAXA. “Sin embargo, los lugares de eyección de cráteres suelen evitarse debido a la dificultad de aterrizar dentro de una pequeña zona de eyección en las laderas inclinadas que rodean un cráter”.

La sonda SLIM dispone de tecnología de navegación basada en la visión, a la que JAXA denomina “ojos inteligentes”. La nave captará fotografías de la superficie lunar a medida que se aproxime y determinará rápidamente la ubicación del vehículo en mapas previamente trazados por satélites lunares, ajustando de forma autónoma su trayectoria a medida que se abalance para el aterrizaje.

Kushiki dijo que en esos momentos finales, la gravedad lunar empujará constantemente al módulo de aterrizaje SLIM hacia la superficie lunar, lo que requerirá que los motores de la nave se enciendan continuamente.

El “aterrizaje es un juego de una sola oportunidad que no se puede deshacer”, añadió.

Una nueva carrera espacial lunar

La misión SLIM se produce en medio de un renovado impulso internacional para explorar la Luna.

Tras Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y China, India se convirtió en el cuarto país en ejecutar un alunizaje controlado cuando su misión Chandrayaan-3 aterrizó en agosto cerca del polo sur lunar.

Pero otras misiones recientes han puesto de relieve lo difícil que puede ser un aterrizaje seguro en la superficie lunar. El año pasado, el módulo de alunizaje Hakuto-R de la empresa japonesa Ispace descendió 4,8 kilómetros antes de estrellarse contra la Luna durante un intento de alunizaje en abril. Una misión rusa apodada Luna-25 también se estrelló en agosto durante el primer intento del país de volver a la Luna desde la caída de la Unión Soviética.

La misión Peregrine, que despegó el 8 de enero, también fue la primera misión de alunizaje lanzada desde Estados Unidos en décadas, pero una fuga de combustible crucial obligó al módulo de aterrizaje a abandonar sus objetivos apenas unas horas después. Se espera que la nave se queme al volver a entrar en la atmósfera terrestre.

Una empresa privada, Astrobotic, desarrolló Peregrine para la NASA. Otro módulo de aterrizaje comercial estadounidense, construido para la agencia espacial por una empresa llamada Intuitive Machines, podría despegar tan pronto como a mediados de febrero.

Cada una de estas misiones robóticas recientes se ha centrado en una zona distinta de la Luna, aunque gran parte del interés de esta renovada carrera lunar se centra en el polo sur.

Los científicos sospechan que la región, parte de la cual está permanentemente a la sombra, podría albergar depósitos de hielo de agua. Estos recursos podrían filtrarse en agua potable para los astronautas de futuras misiones tripuladas o incluso convertirse en combustible de cohetes para explorar más profundamente el cosmos.

El polo sur lunar también presenta una serie de peligros de aterrizaje con cráteres y rocas. Las futuras misiones tendrán que ser capaces de aterrizar dentro de un área estrecha para evitar estas características, que es una de las razones por las que JAXA espera que la tecnología de aterrizaje de precisión de SLIM resulte eficaz.

SLIM también tiene un diseño ligero que podría ser favorable a medida que las agencias planifiquen misiones más frecuentes y exploren lunas alrededor de otros planetas, como Marte. Si SLIM tiene éxito, afirma JAXA, transformará las misiones de “aterrizar donde podamos a aterrizar donde queramos”.