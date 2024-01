Explorador japonés “Moon Sniper” aterriza en la superficie lunar, pero misión está en riesgo

El robot explorador japonés “Moon Sniper” aterrizó en la superficie lunar, pero la misión podría terminar prematuramente ya que los paneles solares de la nave espacial no generan electricidad, dijo la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. La agencia detalló que actualmente está recibiendo una señal del módulo de aterrizaje, que se está comunicando como se esperaba.

La misión no tripulada Smart Lander para investigar la Luna, o SLIM, aterrizó poco después de las 10:20 a. m. ET del viernes (12:20 a. m. del sábado, hora estándar de Japón), según los datos de telemetría compartidos en la transmisión en vivo de JAXA.

Actualmente, el módulo de aterrizaje está funcionando con energía de batería limitada, que solo se espera que dure varias horas, y el equipo de JAXA está analizando los datos para determinar la causa del problema de las paneles solares y los próximos pasos para el módulo de aterrizaje. Es posible que el problema de los paneles solares se deba al hecho de que la nave espacial no apunta en la dirección prevista, dijeron funcionarios de JAXA.

Existe la esperanza de que a medida que cambie el ángulo solar en la Luna, el panel solar pueda cargarse nuevamente, pero eso puede llevar algún tiempo, compartió el equipo durante una conferencia de prensa.

La agencia cree que la misión cumplió con los criterios para declararla un “éxito mínimo”, porque la nave espacial logró un aterrizaje lunar preciso y suave mediante navegación óptica. El alunizaje convierte a Japón en el tercer país en aterrizar en la Luna este siglo, y el quinto en toda la historia.

El equipo también está trabajando para recopilar todos los datos científicos obtenidos por el módulo de aterrizaje.

El módulo de aterrizaje pudo liberar sus dos vehículos lunares, LEV-1 y LEV-2. El rover LEV-1 se mueve mediante un mecanismo de salto y está equipado con cámaras de luz visible de gran angular, equipos científicos y antenas que le permiten comunicarse con la Tierra.

Y LEV-2, también equipado con cámaras, puede cambiar de forma para moverse por la superficie lunar.

El explorador robótico SLIM de pequeña escala, que se lanzó en septiembre, también es llamado “Moon Sniper” porque llevaba nueva tecnología de precisión para demostrar un aterrizaje “preciso”.

Misiones lunares anteriores han podido apuntar y llegar a zonas que abarcan muchos kilómetros, pero el módulo de aterrizaje SLIM apuntará a un lugar de aterrizaje que se extiende solo a lo largo de 100 metros (328 pies) de ancho. Los “ojos inteligentes” del módulo de aterrizaje, una tecnología de navegación basada en la coincidencia de imágenes, fotografiarán rápidamente la superficie lunar durante la aproximación y realizarán ajustes de forma autónoma a medida que la nave descienda para un aterrizaje más preciso.

