Absuelven a ex viceministra Marlene Blanco Lapola en caso de ejecución extrajudicial

El Tribunal de Mayor Riesgo B dejó en libertad a la ex viceministra de gobernación, Marlene Blanco Lapola al asegurar que no hay pruebas en su contra que determinen que esta participo en hechos de ejecución extrajudicial, sin embargo, dos ex agentes de Policía Nacional Civil, deberán enfrentar prisión.

Esta es una de las razones por la cual, el Tribunal de Mayor Riesgo B, consideró que no hay culpabilidad en la exviceministra de gobernación

Marlene Blanco Lapola era acusada por el Ministerio Público de ejecución extrajudicial, sin embargo, el tribunal afirma que no hay pruebas que determinen que la exfuncionaria diera ordenes a los agentes de Policía Nacional Civil para que dieran muerte a 3 supuestos extorsionistas.

Finalmente, el Tribunal encontró culpable a dos ex agentes de los hechos que asegura el ministerio público sucedieron, por lo que impuso penas en su contra.

En su decisión, el tribunal ordenó revisar nuevamente el acuerdo de colaboración eficaz del ex agente Juan Carlos Salguero Rojas pues aseguran existen incongruencias en sus declaraciones, por lo que también se ordeno abrir nuevamente investigación en su contra.

Por Sergio Osegueda