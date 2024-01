Samuel Pérez: “Yo veo que hay un Congreso que tiene dinámicas completamente diferentes”

El lunes 22 de enero del 2024 en el análisis de a las 8:45 p.m. se entrevistó al diputado independiente, Samuel Pérez Álvarez. En el programa se abordaron diversos temas en relación al Congreso de la República y al nuevo gobierno que recientemente tomó posesión. Los analistas encargados de dirigir la entrevista fueron Luis Pedro Álvarez y María Inés Rivera. A continuación les presentamos los momentos destacados del análisis.

¿Cómo está la situación en el Congreso de la República desde la toma de posesión?

El diputado Samuel Pérez Álvarez informa que “Yo veo que hay un Congreso que tiene dinámicas completamente diferentes. Nosotros estábamos acostumbrados en el congreso del pasado, a escuchar negociaciones, a ver aplanadoras que pasaban alrededor de prácticas de corrupción, verdad. Sobre todo dinero que pagaba por votos. Nunca escuchábamos por ejemplo, a diputados del oficialismo en ese entonces, justificar una postura o un voto, nunca argumentaban; porque obviamente eran temas relacionados con corrupción. Y ahora lo que veo es que se inaugura una etapa inédita en el congreso, por lo menos en esta era más democrática en la mayor cantidad de diputados, en donde ya no es ese tipo de transacciones las que nos hacen permitir llegar a acuerdos. Sino que es alrededor de agenda legislativa y posiciones políticas”.

Los 23 diputados de Movimiento Semilla están en una condición de diputados independientes. ¿Hay una posición oficial del partido respecto a este tema?

Según el diputado Samuel Pérez Álvarez, expresa que “Bueno nosotros lo hemos dicho muchísimas veces y yo creo además, que es bastante evidente que este tiene un objetivo de desprestigio político de parte del Ministerio Público. Solo por decirles un dato, del 20 de agosto para esta fecha a mí me han solicitado 8 veces retirarme el antejuicio por diferentes denuncias. Que se inventó completamente el Ministerio Público. Yo llevo 4 años siendo diputado, y se les ocurrió que del 20 de agosto para acá, me iban a meter 8 antejuicios. Uno de esos es precisamente este caso. Nunca había tenido yo un problema legal, porque nunca había habido una persecución política en contra nuestra. Y uno de estos casos es precisamente este que hicieron todo un escándalo, todo un show e incluso hicieron una conferencia de como 3 horas para explicar absolutamente nada nuevo. Al día de hoy no tenemos acceso al expediente. Y más bien lo que me gustaría es poder tener herramientas para defendernos, pero yo creo que ya es evidente que esto es una persecución o tenía objetivos políticos. En algún momento evitar un proceso de transición, pero finalmente fracasó ese intento”.

Respecto a la Junta Directiva del Congreso se discutió mucho la forma en que se consiguieron los votos. ¿Considera que se va a mantener esta coalición a lo largo del tiempo?

De acuerdo con el diputado Samuel Pérez Álvarez, “Pues la verdad es que estamos inaugurando una nueva etapa de negociación y de formas de llegar a acuerdos y consensos en el congreso. Porque nosotros por ejemplo, no dimos un centavo por votos, nosotros no negociamos con obra o con esas prácticas del pasado. Digamos que yo estoy consciente que la otra planilla si utiliza esos mecanismos, además de amenazas y extorsiones, con el Ministerio Público de su parte. Pero ahorita lo que vamos a inaugurar es empezar a entrar a la era democrática unos cuantos años tarde. Y eso significa que cada ley que se intente pasar, tiene que tener un proceso de discusión. Y tenemos que llegar a acuerdos sobre si la posición de los diferentes bloques representados en el congreso se sienten cómodos con cierto tema o no. Hay un compromiso de hacer avanzar la ley electoral y de partidos políticos. Pero no hemos discutido los detalles, a lo mejor algunos quieren tener distritos más pequeños, otros a lo mejor quieren la creación de partidos regionales o distritales, esos detalles se tendrán que ir discutiendo en el camino… ahorita vamos a inaugurar una nueva forma de encontrar acuerdos dentro del congreso que es lo más sano y lo más democrático. No va a ser una aplanadora permanente, pero yo creo que hay una gran mayoría de diputados en el congreso que ahorita si está dispuesto ha discutir posiciones políticas”.

¿Se van a fiscalizar a cada uno de los ministros que designó el presidente Bernardo Arévalo?

El diputado Samuel Pérez Álvarez, declara que “Totalmente. De hecho lo que vamos a buscar es tratar de optimizar la ejecución presupuestaria, el gasto público, que sea más eficiente y de resultados pronto. Porque no solo son los ministerios, sino que a veces son las direcciones, sub direcciones, unidades ejecutoras, etc. Y esas no son designaciones del presidente, sino que son personas que están ahí, que viene de administraciones anteriores y que vamos a ponerle mucha atención a lo que esté pasando ahí. Entonces sí, el tema de fiscalización o por lo menos supervisión de cómo está realizándose el gasto público vamos a ponerle atención especial”.

Parte de lo que causó revuelo en la designación de ministros fue designar una ministra que venía de hacer carrera en el sector privado. ¿Considera que el partido político ha cambiado esa visión respecto al sector privado?

De acuerdo con el Diputado Samuel Pérez Álvarez, “Yo la verdad creo que sí tenemos que reconocer que es importante tener puentes siempre y cuando sean alrededor de agendas políticas comunes. Y yo creo que ahorita hay un espacio para llegar a acuerdos sociales amplios, de aquí, 4 años, 8 años, 12 años probablemente. Yo creo que el país está suficientemente lastimado, las instituciones públicas suficientemente debilitadas como para tener una agenda de rescate institucional en donde participe todo el mundo. Nosotros no estamos en una pugna abierta con ningún sector. Más bien de hecho, yo creo que una característica muy deseable en esta coyuntura de un presidente como Bernardo Arévalo, es la capacidad de diálogo y de tender puentes. Nosotros vimos en el momento más álgido de la crisis hace algunos meses como se sentaron representantes del sector empresarial con autoridades de los 48 cantones, de la alcaldía indígena de Sololá, entre otras. Mediada por el presidente y llegaron a acuerdos comunes. Y yo creo que esa es lo que tenemos que hacer actualmente en la sociedad, porque tenemos que rescatar el país completamente. Y eso no puede hacerlo simplemente un sector en particular. Pero yo creo que esto es lo que vamos a ver en este próximo gobierno”.