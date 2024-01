Sala confirma cierre de caso a favor de Erick Melgar Padilla

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazó la apelación presentada en contra de la decisión de la juez Silvia de León y confirmó la decisión de cerrar el caso a favor del militar retirado Erick Melgar Padilla.

Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo rechazaron la apelación presentada por los querellantes adhesivos dentro del caso Manipulación de Justicia

Con esta acción se pretendía revertir la decisión de la juez de mayor riesgo C, Silvia de León de cerrar el proceso a favor del militar retirado Erick Melgar Padilla.

En este caso, la juzgadora decidió sobreseer el proceso a favor de Melgar luego de asegurar que el Ministerio Público no presentó los indicios necesarios que hicieran creer que era necesario un juicio para determinar si este era culpable o no de haber supuestamente obstruido la justicia para desviar una investigación y así no verse involucrado en la muerte de su progenitor.

A criterio de la sala, el fallo de la juzgadora fue apegado a derecho y por lo tanto no procede aceptar el alegato de los querellantes.

Con esta decisión se confirma el cierre del caso a favor de Melgar Padilla, sin embargo aun falta conocer si tanto los querellantes como el ministerio público impugnará la decisión de la sala ante la Corte Suprema de Justicia.

