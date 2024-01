Ven fractura de alianza oficialista en el Congreso tras suspenderse sesión plenaria

La sesión plenaria de este miércoles, que tenía como propósito asignar las Comisiones Ordinarias de trabajo, falló y no se pudo llevar a cabo porque no se contaba con los votos suficientes, incluso las bancadas aliadas a Semilla, no estuvieron presentes.

Tal parece que la alianza oficialista entre los miembros de la suspendida Bancada Semilla y los bloques legislativos, de UNE y VIVA ha sufrido de complicaciones en las últimas horas, algo que se dejó ver en la sesión plenaria de este miércoles.

Justamente, en esta sesión se tenía contemplado llevar a cabo la asignación de las Comisiones ordinarias de trabajo, que por lo general se adjudican a los diferentes bloques legislativos, por medio de alianzas y cabildeos con la Junta Directiva del Congreso.

En este contexto, durante la reunión de este miércoles fue notoria la ausencia de los diputados de la Bancada UNE, ninguno de ellos se presentó, incluyendo a Darwin Lucas y Raúl Solorzano, quienes integran la junta directiva, y quienes habían mostrado su apoyo a la alianza oficialista de semilla, en las últimas semanas.

Pero hoy todo cambió, y ninguno de ellos quiso apoyar a Semilla en la asignación de las comisiones de trabajo y al observar esto, los demás bloques legislativos también tomaron una postura de negación dentro del pleno.

Previo a la asignación de las votaciones, se leyó un oficio enviado por el Registrador de Ciudadanos, Ramiro Muñoz, en el cual se detalla nuevamente que la agrupación política Semilla está vigencia, pero suspendida provisionalmente.

Pese a ello y que existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad, la Junta Directiva propuso un acuerdo legislativo para revertir la decisión de la CC y que los diputados Independientes de Semilla fueron restituidos nuevamente como Bancada, pero ante la falta de quórum en junta directiva prefirieron no continuar con la lectura y hacer el llamado a los legisladores.

Fue en ese momento cuando se dejó ver que no existían las alianzas y votos suficientes para restituir al bloque legislativo, y fueron sus propios integrantes quienes decidieron retirarse, por lo que fue suspendida la sesión, mientras la oposición celebró lo sucedido.

Al finalizar la sesión algunos legisladores se pronunciaron al respecto, como por ejemplo, el diputado Allan Rodríguez, del bloque VAMOS, quien aseguró que la alianza entre Semilla y la UNE se ha roto, ya que se pretendía restituirlos ilegalmente cuando la CC ya resolvió, además que ilegalmente pretendían darles Comisiones Ordinarias de trabajo.

Por su parte el diputado Felipe Alejos, del bloque Legislativo TODOS, aseguró que la UNE y Semilla se están peleando por las Comisiones de trabajo, más específico por la Comisión de Finanzas, lo cual fue lo que generó la ruptura.

Ante todo esto, el Presidente del Congreso, Nery Ramos, aseguró que no tiene información sobre una ruptura de alianzas entre los bloques legislativos, solamente que al inicio existía un acuerdo de gobernabilidad para trabajar en conjunto, señaló.

En cuanto a la aparente inconformidad de las Comisiones de trabajo, se le consultó al Presidente del Congreso, si el propósito de buscar restituir a Semilla como Bancada era para que ellos integrarán las Comisiones, a lo que respondió lo siguiente:

Luego de lo sucedido entre los legisladores, ahora habrá que esperar lo que suceda en la Sesión de este jueves 25 de enero, que está programada para las 10:00 horas, lo que es un hecho es que sigue en pie, ya que así lo aseguró el Presidente del Congreso, Nery Ramos.

Sin embargo, habrá que esperar la respuesta de los legisladores a la Sesión y seguramente se deberá reformular el orden del día que era la continuación de una supuesta sesión que si avanzó durante este miércoles.

Por Bryan Choy