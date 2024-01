Otorgan amparo definitivo a Samuel Pérez para acceso a carpeta del caso contra Semilla

Sala Cuarta de Apelaciones otorgó amparo definitivo a favor del diputado Samuel Pérez con lo cual ordena al juez Fredy Orellana de acceso al parlamentario a la carpeta que contiene el caso contra el partido Movimiento Semilla

Los magistrados de la Sala Cuarta de Apelaciones otorgaron amparo definitivo a favor del diputado Samuel Pérez con lo cual se ordena al juez Fredy Orellana le de el acceso a la carpeta judicial que contiene el caso contra el partido Movimiento Semilla.

En este caso, Orellana había rechazado las peticiones tanto de Pérez como de otros miembros de la agrupación a que conocieran lo que se investiga por parte del Ministerio Público en contra de la agrupación política

El argumento del juez es que no eran sindicados dentro del proceso, a pesar de ser estos los representantes del partido investigado.

Según la Sala, no se puede violentar el derecho de defensa ni el debido proceso, por lo que al no haber argumentado debidamente el porque se rechazó de forma in limine la petición de Pérez para conocer el proceso, se debe cambiar dicha resolución y corregir los errores, por lo que debe darle acceso a la carpeta judicial, para que así los personeros de la agrupación política puedan ejercer una debida defensa al momento de iniciar el proceso respectivo.

De acuerdo a lo resuelto, Orellana tiene un plazo de 5 días después de notificado para dar cumplimiento a la orden de la sala.

Por Sergio Osegueda