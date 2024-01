UNE desmiente ruptura de alianza pero admite discrepancia por comisiones

Los diputados integrantes del Bloque Unidad Nacional de la Esperanza, han desmentido que exista una ruptura entre la alianza que mantenían con Semilla, pero admiten que no existen consensos para integrar las comisiones de trabajo.

El bloque legislativo de la UNE, emitió un pronunciamiento este jueves, en el que desmintieron que exista una fractura o ruptura en las alianzas que se tenían que los diputados representantes de Semilla y que la agenda legislativa sigue su curso normal.

Sin embargo, fueron claros en señalar que lo que si no existe son consensos para definir la distribución de las Comisiones Ordinarias de trabajo.

De acuerdo con el diputado Inés Castillo, la razón por la cual no se han llegado a los consenso, es porque la Junta Directiva no está respetando los acuerdos y la ley orgánica del Congreso, donde establece que ellos deberían integrar 7 Comisiones, mientras que ahora la junta solamente quiere designarles 6, por lo que no votarán hasta que se respete ese acuerdo que se tenía, pero aseguran que no se trata de una pelea de Comisiones.

Siempre en esa inconformidad por las Comisiones, quienes también han señalado inconvenientes, es la designación, son los integrantes del bloque VAMOS, asegurando que hasta el momento no han tenido acercamiento con la Junta Directiva.

Pero también afirman que tienen conocimiento que solamente se les quieren designar únicamente 6 Comisiones de trabajo, cuando en realidad deberían integrar 10 de estas, pero el problema es que se les quiere dar Comisiones para que sean presidida por diputados independientes, aseguran.

Mientras tanto, el Presidente del Congreso, Nery Ramos, confirmó que si se tomó en cuenta a Semilla para las comisiones ordinarias de trabajo, a pesar que por el momento al ser independientes no puedes integrarlas, ni tampoco presidirlas. Sin embargo, el legislador no quiso especificar cuántas salas de trabajo le fueron asignadas a Semilla en el preacuerdo.

El Presidente del Congreso también, dejó ver que la restitución de Semilla como Bancada, es lo que se está esperando para que puedan asignar las Comisiones, ya que de no lograrse, deberán hacer una redistribución, detalló.

