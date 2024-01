Sonia Gutiérrez: “Hay un acuerdo político para establecer gobernanza en el país”

En el Video Podcast Hijos de la Gran Patria del jueves 25 de enero del 2024, se entrevistó a la diputada de la Bancada Winaq-URNG-Maiz, Sonia Gutiérrez Raguay. Durante el programa se abordaron diversos temas como la situación de la Junta Directiva del Congreso de la República y su perspectiva de la agrupación política Movimiento Semilla. Los encargados de dirigir la entrevista fueron María Inés Rivera, José Ardón, Paulina Briz y Angelo Moore. A continuación compartimos los momentos más destacados de la entrevista.

Se colocó a Nery Ramos como presidente del Congreso, ¿Qué pudo haber influenciado en la decisión de que fuera él y no fuera usted la presidenta del Congreso?

La diputada Sonia Gutiérrez Ranguay, señaló que “Como digo, la posibilidad si pudo haberse dado. Ahora ya las interioridades de los acuerdos que habrán alcanzado con el presidente ahora Nery Ramos, pues ahí si ya son acuerdos que seguramente el Movimiento Semilla con el partido, sabemos la trayectoria del nuevo presidente. Creo que lo que más identificamos todos es que fue Director de la Policía Nacional Civil. Lo curioso pues también a todos nos llama la atención, de hecho a nosotros mismos quienes estamos en el Congreso, una Bancada pequeña, una Bancada con dos diputados, que es un diputado del listado nacional y un diputado del distrito. Porque el presidente actual justamente del distrito de Jutiapa, es que llega él al Congreso. También nos llamó mucho la atención…nosotros de hecho no sabíamos algunas horas antes de quienes iban a proponer el Movimiento Semilla. Pero si fuimos respetuosos de que ya era un acuerdo político que habíamos alcanzado de que íbamos a respetar la decisión a la propuesta que iban a hacer en función a darle gobernabilidad, y en ese momento pues ahí si mantener la democracia en el país. Que sabemos muy bien que el otro grupo pues estaba con toda la intención de pues ‘Les llamábamos los golpistas’. El objetivo que teníamos en principio era mantener la institucionalidad democrática del país y a eso obedece el interés de que las once bancadas, 84 diputados que primariamente fueron lo que nos apoyaron, luego se sumaron 92 y en lo último ustedes pudieron ver 115 votos. Eso es lo que pudo haberse dado”.

Respecto a la nueva Junta Directiva se han dicho varios comentarios respecto a que están de la mano con la agrupación Movimiento Semilla. ¿Esto es verdad? ¿Cómo va a funcionar la Junta Directiva?

De acuerdo con la diputada Sonia Gutiérrez Ranguay, expresó que “La posibilidad en que Semilla encabezara, desde mi punto de vista, pues yo soy abogada y creo que sí es un tema que legalmente no operaba que ellos no pudieran estar en Junta Directiva. Por eso fue que apoyamos que ellos integraran junta porque la figura de la suspensión no hace que los partidos pierdan sus derechos. Y el hecho de no reconocerlos como Bancada en el Congreso, sí se les está limitando derechos. Cuando el Tribunal Supremo Electoral que es el órgano competente, que regula a todos los partidos políticos ha manifestado que si tuvieron diputados electos y que están vigentes. Entonces, quiero decir esto porque la razón por la cual apoyamos la propuesta jurídicamente si es viable. Pero también, las condiciones políticas en el país las entendemos que están bastante turbias y pues tenemos cortes que lamentablemente están cooptadas. Yo creo que ese es el siguiente desafío que le tocará ver a este Congreso. Frente a ello digo, que Semilla no esté ahora al frente, ni está integrando junta directiva, por supuesto que hay un acuerdo político con ellos. No lo vamos a negar, hay un acuerdo político para establecer gobernanza en el país. Queremos que el presidente, el ejecutivo cumpla su función. Al menos desde mi punto de vista les digo que eso es lo que hemos acordado con Semilla. Por supuesto, eso no nos va a limitar para continuar con nuestro trabajo de fiscalización, con nuestro trabajo de hacer propuestas desde nuestras agendas legislativas. Nosotros no vamos a hacer como ‘hay algunos que yo he escuchado, como los mandaderos de ellos, porque tampoco es así’. Aquí estamos haciendo un acuerdo con madurez política de gobernanza y sobre todo con una intención muy profunda de darle una nueva mirada al Congreso”.