CC mantiene como independientes a diputados del partido Movimiento Semilla

La Corte de Constitucionalidad resolvió dos amparos con los cuales confirma que mientras este vigente la suspensión dictada por el juez Fredy Orellana, los diputados electos por el partido Movimiento Semilla deberán seguir siendo diputados independientes.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron dos acciones de amparo con las cuales confirman que derivado de la suspensión dictada por el juez Fredy Orellana en contra del partido Movimiento Semilla, los diputados electos por esta agrupación deben permanecer como diputados independientes.

El primer amparo resuelto fue el solicitado por los diputados del partido Vamos: Allan Rodríguez, Greicy de León, Víctor Valenzuela y Héctor Aldana, en el cual aseguraban que había una amenaza de que la junta directiva del Congreso cometiera alguna ilegalidad si permitía una discusión para que los diputados volvieran a ser una bancada dentro del legislativo, otorgándoles el amparo provisional.

El segundo, fue el amparo solicitado por el diputado Samuel Pérez, el cual fue rechazado en forma definitiva, pues explica la corte que mientras la suspensión dictada por Orellana en contra de la personalidad jurídica del partido este vigente, los diputados no pueden ejercer el derecho que les corresponde hasta que no se resuelva la situación legal de la agrupación.

Si bien es cierto, el registro de ciudadanos asegura que el partido esta vigente, esto se debe a que no se han recibido ni orden judicial ni se ha concluido el proceso para determinar la cancelación del partido, no obstante, aunque no esta cancelado, la suspensión hace que todo aquel afiliado a la agrupación no pueda ejercer los derechos que le corresponden por ley hasta que no sea resuelta la situación jurídica.

Con la decisión de la Corte, se confirma que los 23 parlamentarios del partido, no pueden integrar ni junta directiva ni comisiones de trabajo.

Por Sergio Osegueda