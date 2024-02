Raúl Barrera:”La CC ha tenido la oportunidad de fallar a favor del Estado de Derecho, pero parece que le gusta jugar al Ping Pong”

El jueves 1 de febrero del 2024 en el Video Podcast Hijos de la Gran Patria, se entrevistó al diputado del Movimiento Semilla, Raúl Barrera Robles, donde se abordaron diversos temas en relación al Congreso de la República y la situación de la agrupación política. Los encargados de dirigir la entrevista fueron María Inés Rivera, José Ardón, Paulina Briz y Pablo Guerra. A continuación le presentamos los momentos más destacados del programa:

¿Cómo se interpreta el rol que ha jugado la Corte de Constitucionalidad en la situación de Movimiento Semilla? y ¿En qué estado está el partido político?

El diputado Raúl Barrera Robles indica que “La Corte de Constitucionalidad ha tenido la oportunidad de fallar reiteradas veces en favor del Estado de derecho, pero parece que le gusta jugar al ‘Ping Pong’, una resolución buena por 3 malas o regulares y ciertamente son humanos los magistrados. Yo creo que las oportunidades históricas hay que materializarlas para dar ejemplo de la defensa de la democracia en el presente y hacia el futuro. Y si bien la Corte de Constitucionalidad en dos momentos tanto en julio del año pasado, como en la resolución del 14 de diciembre asegura no solo el evento electoral en su segundo evento el 20 de agosto, sino la transición el 14 de enero, también ha dejado ir grandes oportunidades para reivindicar la razón de ser del sistema electoral y de partidos políticos, que es garantizar la existencia de todas las formas de pensamiento. Y en el momento en que la Corte de Constitucionalidad reconoce que un juez cualquiera del orden común puede por sus propias narices, hacer suspender un partido político, pone en riesgo todo el sistema democrático. Y ese es el reproche que tenemos con esta corte que ha sido inconsistente y que no ha tenido el arrojo de ser lo suficientemente sólida y coherente a lo largo del tiempo como para garantizar que los actores políticos empiecen a discutir los grandes problemas del país, preocupándose por sostener esos argumentos en lugar de perder el 60% o 70% del tiempo en defenderse en los tribunales. Ese es el reproche, es la inconsistencia en los fallos de la Corte de Constitucionalidad”.

En relación al estado del partido político Raúl Barrera Robles añade qué “La vía jurídica constitucional parece agotada y la Corte de Constitucionalidad ha dejado muy claro el criterio que si bien garantizó la transmisión de mando, ha dejado en estado de indefensión no solo al partido político Movimiento Semilla como organización política sino al conjunto de las organizaciones políticas. La vía para resolver esto, para proteger el sistema hacia el futuro va a recaer en manos del propio Congreso de la República del que como poder del Estado y órgano representativo de la soberanía popular, puede reformar el sistema jurídico para que a través de algunas enmiendas muy estratégicas a la ley Orgánica del Congreso de la República, la propia Ley Electoral y de Partidos Políticos y particularmente una incómoda línea ‘de la Ley Contra la Delincuencia organizada se puede garantizar hacia al futuro que indistintamente de la situación judicial en la que se vean involucrados los miembros de los partidos políticos en lo individual, las organizaciones políticas estarán protegidas como tales, salvo que incurran en algunas de las causales previstas estrictamente en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. no podemos permitir que un juez del orden común pueda poner en riesgo la existencia de una organización política. Y por eso frente a esta duda en este limbo en que la Corte de Constitucionalidad nos ha puesto, a nosotros nos corresponde enmendar todo el sistema y garantizar que solo el Tribunal Supremo Electoral por vía de su jurisdicción que es privativa pueda determinar si un partido político debe o no estar vigente o no existir. A nosotros nos corresponde y es nuestra tarea en los próximos días”.

Recientemente ha causado bastante revuelo lo que tiene que ver con “Marcela Blanco”, por su contratación dentro del Congreso de la República. ¿Qué opina al respecto de ese revuelo que ha causado en redes sociales ese apoyo a Marcela Blanco?

De acuerdo con el diputado Raúl Barrera Robles, “Es una joven profesional titulada a nivel de licenciatura, está estudiando una maestría en Administración Pública y tiene una enorme capacidad de comunicar. Condiciones mínimas que le permitirían acceder a muchos puestos en la administración pública. Hay que destacar y recordar que en la administración pública existen por lo menos dos puestos distintos. Los que deben ser sometidos a concursos de oposición, es decir abrir un concurso para toda la población y sobre la base de criterios mínimos, un panel evaluador decide quien es el mejor candidato. Esa es la inmensa mayoría de los cargos en la administración pública. Pero hay una pequeña proporción llamados puestos de confianza, que están previstos dentro de los cuerpos normativos de casi todas las instituciones en el Estado incluyendo la Ley Orgánica Congreso y sobre esa base de los puestos de confianza identifiqué en Marcela una enorme capacidad para trabajar en el Congreso. No sin antes preguntarle si había recibido alguna oferta en el poder ejecutivo. Al decirme no, yo dije bueno voy aprovechar este talento, dejando la puerta abierta para que ella fuera llamada para una siguiente oportunidad o una más grande. Y efectivamente parece que el anuncio de haberla incorporado a mi despacho llamó la atención de algunos ministros que probablemente se sorprendieron de que ella no hubiese sido convocada para alguna posición y recibió una mejor oferta. Y ella en el pleno ejercicio de sus derechos laborales conversó conmigo y me dijo ‘tengo una oferta donde la posición es un poco más ventajosa para mí, las oportunidades son más grandes y es una nueva experiencia’, porque ella ya estuvo en el Congreso. Le dije ‘adelante, tienes una enorme capacidad para prestar un servicio público a este país’ y ya que se trata de un puesto de confianza, se trató de mí lado y se trata también del otro lado, creo yo que es una enorme oportunidad para que alguien con su talento le devuelva grandes servicios al país”.