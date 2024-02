ALas845: situación de magistrados titulares del TSE en el caso TREP

En el espacio de análisis de ALas845, se discutió la situación de 4 magistrados titulares del TSE que buscan presentarse ante juez para resolver su situación legal.

Los togados son señalados de la supuesta sobrevaloración en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales, conocido como TREP.

En la discusión participaron, César Calderón, abogado penalista y defensor de los magistrados; y Freddy Sánchez Doctor en Derecho.

Calderón fue enfático en asegurar que la orden de captura contra sus patrocinados es una “venganza” de un sector de la población que no esperaba los resultados electorales que dieron como ganador a Bernardo Arévalo. Además mencionó estrategias dilatorias contra el proceso de sus defendidos.

“Desde el 19 de diciembre hablé con la fiscal a cargo. Me presenté como abogado de los 4 magistrados. Le pedí que se empezara a escuchar a tres testigos. Los clientes son víctimas de lo que quería un sector de la población. Un sector que quería que las elecciones fueran anuladas, y para esto querían desaforar a los magistrados. Es una venganza. La fiscal no me atendió bien. La fiscalía en un acto de juego sucio recusó a la juzgadora, que no ha cometido ninguna ilegalidad”, indicó.

Este jueves se conoció que la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal aceptó la recusación planteada por el MP y ordena que el caso ya no sea conocido por la juez Wendy Coloma, sino que pase a manos de la juez A del Juzgado Duodécimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Sonia Carol Martínez Oregón.

