Bernardo Arévalo se reúne con presidente del COI a tratar la suspensión del COG

Durante su visita a la Casa Olímpica, el Presidente de Guatemala firmó el “Libro de Oro” y el Presidente del COI, Thomas Bach, le entregó la medalla Coubertin para Jefes de Estado y de Gobierno.

Los mandatarios sostuvieron un encuentro en el que abordaron la situación del Comité Olímpico Nacional de Guatemala, actualmente suspendido por el Comité Olímpico Internacional.

El Presidente Arévalo expresó su preocupación por la actual suspensión del CON guatemalteco y su deseo de que la situación se resuelva lo antes posible para que los atletas guatemaltecos puedan representar a su país y participar en los Juegos Olímpicos París 2024 bajo su bandera nacional.

El presidente del COI confirmó que ese comité está absolutamente dispuesto a trabajar para restablecer lo antes posible el CON suspendido, lo que allanaría el camino para que los atletas participen en los Juegos Olímpicos de París 2024 bajo su bandera y protocolo habitual.

Por su parte, el COI también brindaría todo el apoyo financiero necesario para la preparación del equipo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, esto requiere de un CON en Guatemala que sea elegido y funcione en pleno cumplimiento de la Carta Olímpica .

El presidente Arévalo expresó la importancia de encontrar una solución que permita la plena participación de los deportistas guatemaltecos en los Juegos Olímpicos París 2024.

En contexto, Guatemala no fue invitada a los Juegos de París 2024, ante la suspensión de ese país por interferencias políticas con el comité nacional.

El origen de la sanción, impuesta en octubre de 2022, está en la suspensión parcial de los estatutos del Comité Olímpico de Guatemala por parte de la Corte de Constitucionalidad del país centroamericano, tras una demanda presentada por un candidato a la presidencia del organismo.

