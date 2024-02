Embargan cuentas y ordenan arraigos contra procesados en caso “Toma Usac”

El juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal ordenó el embargo de cuentas y el arraigo de los implicados en el caso de la Toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, mientras dura la investigación en su contra.

A petición del Ministerio Público, el juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz ordenó el embargo de las cuentas bancarias de todos los implicados en el caso de la toma de la universidad de San Carlos de Guatemala así como el arraigo de estos.

Según se indica, esto como parte de las diligencias de investigación que la Fiscalía contra delitos contra el patrimonio nacional realiza por los supuestos daños cometidos por este grupo de personas a quienes se les señala de supuestamente haber liderado la toma del campus universitario como protesta en contra de la designación de Walter Mazariegos como rector de dicha casa de estudios.

Entre los acusados afectados con la medida ordenada por Cruz, se encuentra Marcela Blanco quien por medio de sus redes sociales expresó:

“Es inhumano lo que hacen. Es Inhumano que en un segundo nos quiten la paz, ya basta de esto. Y basta del acoso y la persecución. No es correcto. Ya basta de dañar el país… No tengo un suelo de diputada, no me voy a ir del país. Estoy aquí para afrontar todo este circo que han creado para perturbar nuestra paz.”

Aunque no se ha pronunciado, la medida también alcanza a Javier de León quien al destacarse en sus estudios de física, habría obtenido una beca en la Universidad Autónoma de México, UNAM, sin embargo, dada la medida de arraigo, ahora no puede salir del país.

De momento se espera que las investigaciones sigan su curso.

Por Sergio Osegueda