Publican Ley de Tarjetas de Crédito que entra en vigencia en 6 meses

Este día se publicó en el Diario Oficial la Ley de Tarjetas de Crédito, aprobada por el Pleno del Congreso de la República, la cual entrará en vigor en seis meses a partir de hoy.

Según los legisladores, el objetivo de esta normativa es proteger a los guatemaltecos de cobros injustos e insistentes, así como garantizar mejores condiciones entre el emisor y el titular de la tarjeta, además de facilitar la reestructuración de la deuda.

Entre las disposiciones de la ley se establece que si un individuo tiene deudas o está en mora, se permite la suscripción de un convenio de pago. Si los titulares de las tarjetas no están de acuerdo, ya sea por el cambio en la tasa de interés o por no ajustarse a su capacidad de pago, la entidad deberá resolver el caso en un plazo de 30 días. Si se llega a un acuerdo, la suscripción del contrato de pago no tendrá ningún costo.

Asimismo, el contrato que firme la persona al aceptar la tarjeta deberá detallar la tasa de interés del financiamiento, la forma de cálculo, la tasa de interés por mora, las tarifas, las comisiones y otros cargos, los cuales la entidad no podrá cambiar o modificar posteriormente. Además, el banco deberá evaluar la capacidad de pago del cliente antes de otorgarle la tarjeta de crédito o un extra financiamiento.

Se otorga otro beneficio al usuario de las tarjetas de crédito, que es la posibilidad de objetar los gastos que aparezcan en su estado de cuenta si no están debidamente respaldados.

En relación con los cobros, la ley prohíbe el acoso o hostigamiento en la cobranza, por lo que ningún acreedor o agente de cobranzas podrá oprimir, molestar o abusar de manera insistente y repetitiva contra una persona por una deuda de tarjeta de crédito.

Además, se permite que las cooperativas de ahorro y crédito de primer y segundo grado sean emisoras de tarjetas de crédito, en la misma medida que las entidades reguladas por la Ley de Bancos y Grupos Financieros

Al mismo tiempo, también se lograron acuerdos para crear cuatro delitos, que tendrían penas de cárcel y multas, al entrar en vigencia la ley de tarjetas de crédito. Se trata de:

Clonación: prisión de hasta 10 años y multa que alcanzaría los Q500 mil Uso ilegal: prisión de hasta ocho años y multa que alcanzaría los Q150 mil Comercialización ilegal: prisión de hasta ocho años y multa que alcanzaría los Q200 mil Uso fraudulento: prisión de hasta cinco años y multa que alcanzaría los Q50 mil

Por Bryan Choy