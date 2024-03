Drew Barrymore confiesa tener desafíos al abordar ciertos temas con sus hijas

Recientemente en un episodio de un programa de entrevistas, la cantante Christina Aguilera y la actriz Drew Barrymore hablaron sobre la forma en que se comunican con sus hijos pequeños. Christina Aguilera compartió que si bien es cierto que mantiene una mente bastante abierta con sus pequeños, trata la forma de encontrar estrategias las cuales estén acordes a la edad de los menores cuando deben abordar temas delicados.

Por otra parte, Drew Barrymore, declaró que ha sufrido varios desafíos como madre. La actriz expresó que “Mi hija quiere usar un top corto (o crop top). Yo le digo que no y ella me dice ‘Tu estuviste en la portada de Playboy’”. Barrymore es madre de 2 niñas que comparte con su ex pareja Will Kopelman, siendo Olive de 11 y Frankie de 9 años. Cabe resaltar que en el año de 1995, la actriz estuvo en la portada de la revista Playboy.

Por su parte, Christina Aguilera tiene dos hijos, siendo el mayor Max de 16 años, el cual comparte con su ex marido Jordan Bartman, y Summer la más pequeña con 9 años, la cual es hija de su prometido Matthew Rutle. Aguilera confesó que Summer también le pide que la deje utilizar crop tops en ciertas ocasiones. Aguilera dijo “Sabía que vendría el día en que usé chaparreras. Mi hija también quiere usar un crop top y yo digo: ‘¿Puedes usar algo que te cubra más?’. Me veo haciendo eso”.

Respecto a la comunicación que mantiene con su hija, Aguilera expresó que “Creo que siempre trato de inculcarle que hay personas que tienen buenas y malas intenciones. No quiero asustarla de alguna manera y que viva aterrorizada por el mundo y piense que todos son malas personas porque no lo son. Pero también creo que es importante para ella tener un fuerte sentido de sí misma, pero también estar muy empoderada con su cuerpo y, eventualmente, con su sexualidad. Así que primero quiero que ella se conozca a sí misma”.