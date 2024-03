Los jubilados en argentina están preocupados por la inflación

Recientemente el Gobierno de la nación de Argentina hizo oficial un aumento de 27,18% en las jubilaciones. Esto basado en la fórmula que actualmente está vigente en la movilidad previsional. Además, dio el visto bueno a un bono complementario para los haberes mínimos. Pese a estos beneficios, los ingresos de los jubilados en el país continúan estando amenazados por el inminente crecimiento de la inflación. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) dio a conocer que a partir del mes de marzo del presente año, las jubilaciones experimentarán dicho incremento previamente mencionado en todos sus niveles.

De este modo, los montos mínimos pasarán de los 105,713 pesos a los 134,445 pesos (esto equivale a un incremento de US$ 97 dólares al tipo de cambio paralelo hacia los US$ 123). Los jubilados que cobren el importe máximo serán compensados con 904,689 pesos (equivalente a US$ 833 dólares). De acuerdo con la abogada previsional Andrea Falcone, “La fórmula actual es un aumento basado en un índice combinado entre la variación en la recaudación de ANSeS, y la variación de salarios de trabajadores estables. Se da de forma trimestral los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre”.

En una entrevista con el medio TN, el ministro de Economía argentino Luis Caputo informó que además habrá un bono cercano a los 70,000 pesos (US$ 64 dólares) para los que cuenten con la jubilación mínima. De acuerdo con Caputo, de esta forma los ingresos para este tipo de beneficiarios aumentarán y llegarán a los 204,445 pesos (US$ 188). De igual forma los jubilados que reciban un ingreso mayor a la mínima recibirán un ajuste proporcional que les permita igualar dicha cifra. Un ejemplo de esto es que si una persona cobra 170,000 pesos argentinos, su bono adicional equivaldrá a los 34,445 pesos.

Pero a pesar de los incrementos en las jubilaciones, los beneficiarios continúan atentos ante el incesante crecimiento de la inflación. El último aumento, sin contar los bonos otorgados por el Gobierno argentino se dio en el mes de diciembre del año pasado. Para esa fecha, los precios se alzaron en un 45,1% solo entre diciembre y enero. Pese a este cambio, el aumento que cobrará vigencia en marzo apenas será de un 27,18%. A esto se suma la inflación presentada entre febrero y marzo que estaría entorno a un 18% y 15%. Por lo que expertos calculan que la inflación acumulada entre diciembre y marzo se alzaría a un 78%.

La abogada Andrea Falcone anticipó que “Los jubilados de la mínima se estima que, con la inflación de marzo, van a estar quedando un 50% debajo de la inflación. Es la quita más grande en la historia argentina que se hace a los jubilados”. Respecto a esto, el Gobierno de Javier Milei implementó una política parecida a la utilizada en la gestión de Alberto Fernández, que consiste en otorgar bonos discrecionales con el objetivo de ajustar las pensiones a los jubilados. Este bono alcanzó los 55,000 pesos argentinos durante el mes de febrero (US$ 50) y se estima que haga lo propio en marzo con un complemento de 70,000 pesos (US$ 64).