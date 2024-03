Bancadas Cabal, VIVA, UNE y CREO marcan distancia con oficialismo ¿se rompió la alianza?

Durante esta semana fue bastante notorio una división entre los bloques Legislativos que solían apoyar a los diputados Independientes Semilla, incluso el Presidente del Congreso reconoce que esta alianza no será para siempre.

Esta semana estuvo marcada por varios temas legislativos que no se discutieron en las sesiones plenarias, aparentemente debido a una ruptura en la alianza oficialista.

La falta de consenso se evidenció desde la sesión del pasado martes, donde no se logró la aprobación final de la ley del trabajo, siendo retirada de la agenda.

La situación se intensificó durante la sesión del jueves, cuando la bancada suspendida Semilla propuso adelantar la discusión de la iniciativa de ley para el desarrollo económico de las mujeres, pero no obtuvo respaldo.

Además, durante la votación de la asignación presupuestaria para los cuerpos de bomberos, los diputados de Semilla votaron en contra, sin recibir apoyo de otras bancadas.

Durante la sesión, las bancadas Cabal, VIVA, UNE y CREO, que formaban parte de la alianza oficialista, criticaron a los diputados independientes de Semilla, mostrando un quiebre en su apoyo hacia ellos.

Le consultamos al Presidente del Congreso, Nery Ramos, como ha percibido la tensión dentro del Legislativo o si considera que se ha rotó la alianza, ante ello respondió que no lo ha percibido así, aunque si reconoció que en algún momento esa alianza dejará de existir, que no será para siempre y que cada diputado es libre de apoyar o no.

Por su parte, el Jefe del Bloque Vamos, Allan Rodríguez, también evidenció esta supuesta ruptura de la alianza, ya que afirmó que muchos diputados que pertenecían a esa alianza, están buscando aliarse a la oposición de Vamos, debido a que Semilla no ha cumplido con todo lo que ha prometido hasta ahora.

Otra razón por la cual se dejó ver una falta de acuerdos, fue cuando no existieron los consensos necesarios para realizar la Elección del representante titular y suplente ante la Junta Monetaria por parte del Congreso, y uno de ellos sería Samuel Pérez, pero tampoco se realizó tal punto, porque no era del agrado de las demás bancadas.

Por Bryan Choy