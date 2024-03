Absuelven a exfiscal Orlando López acusado por el MP de homicidio culposo

El tribunal de Sentencia Penal de Zacapa absolvió al ex fiscal de Derechos Humanos, Orlando López, al no encontrar indicios de delito en su contra, tras ser acusado por el Ministerio Público de homicidio culposo por un accidente de tránsito ocurrido en esa localidad en 2016.

El Tribunal de Sentencia Penal decidió absolver y dejar en libertad al ex fiscal de derechos humanos, Orlando López y a Ever Ovidio Fuentes tras no haber pruebas suficientes que estos pudieron haber participado en un accidente donde perdiera la vida una persona en un incidente de tránsito ocurrido en 2016 en Teculután, Zacapa.

En este caso, el ministerio público acusaba al exfiscal del delito de homicidio culposo al señalarlo de ser el responsable de haber atropellado a la victima, de obstaculización a la acción penal por que supuestamente este se había dado a la fuga del lugar, y finalmente de peculado por uso, por haber presuntamente huido en un vehículo propiedad del Ministerio Público.

Sin embargo el juez indicó que no hay pruebas que indiquen que este tuvo la culpa del accidente y mas aún que tuviera la actividad ilícita que afirma la fiscalía y por tal razón se debe declarar inocente y dejarle en libertad de forma inmediata.

De momento, López únicamente tiene pendiente por dilucidar un caso en el que se le acusa de supuestamente haber abusado de su cargo al ser fiscal y haber actuado como abogado particular del ex superintendente Juan francisco Solorzano Foppa, hecho que se discute en el juzgado quinto pluripersonal de primera instancia penal.

Por Sergio Osegueda