Beyoncé revela que la inspiró a crear su nuevo disco

El pasado viernes 29 de febrero se estrenó el nuevo álbum de country de la cantante Beyoncé. Lo cual generó una serie de expectativas alrededor del mundo de la música previo a que se saliera la nueva discográfica del artista.

El pasado martes 19 de marzo del 2024, la intérprete de “Texas Hold ‘Em”, dio a conocer una nueva imagen de su próximo material discográfico “Cowboy Carter”, al cual catalogó como la “parte 2” de su exitosa producción del 2022 “Renaissance”. La cantante estadounidense escribió un mensaje respecto a este proyecto musical donde reveló que “nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentía bienvenida… y fue muy claro que no lo estaba. Pero, gracias a esa experiencia, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical”.

Durante el evento del Super Bowl que se llevó a cabo el pasado mes de febrero, Beyoncé lanzó los dos primeros sencillos del álbum “Cowboy Carter”, los cuales llevan los títulos de “16 Carriages” y “Texas Hold ‘Em”. Cabe destacar que la ganadora del Grammy ya había incursionado en los sonidos country en años anteriores, donde se incluye un tema del 2016 conocido como “Daddy Lessons”. La artista estadounidense interpretó dicho tema con las Chicks (banda de Country) durante una presentación que se llevó a cabo en los premios CMA de ese año. Tras aquel espectáculo, Beyoncé recibió varias críticas racistas. Respecto a este incidente, la cantante estadounidense compartió las siguientes palabras por medio de una publicación: “Las críticas que enfrenté cuando entré por primera vez en este género me obligaron a superar las limitaciones que me impusieron. El acto II es el resultado de desafiarme a mí misma y tomarme mi tiempo para combinar y mezclar géneros para crear este conjunto de trabajo”.

Además del mensaje, Beyoncé reveló que su nuevo material discográfico tendrá varias colaboraciones sorpresa, donde añadió que “colaboró con algunos artistas brillantes a quienes respeta profundamente”. Así mismo, la cantante expresó que “Este no es un álbum country. Este es un álbum de Beyoncé. ¡Este es el segundo acto COWBOY CARTER y estoy orgullosa de compartirlo con todos ustedes!”.