Zoë Kravitz dedicó unas palabras a su padre Lenny Kravitz

El pasado martes 12 de marzo del 2024, el músico Lenny Kravitz recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Durante la ceremonia, la hija del rockero y actriz, Zoë Kravitz dedicó un discurso muy emotivo hacia su padre por el logro obtenido. Kravitz que interpreta a “Gatúbela” en “The Batman”, expresó que “Ser tu hija ha sido una de las grandes aventuras de mi vida”. Zoë Kravitz informó que Lenny Kravitz fue padre a una edad relativamente temprana, por lo que ambos han crecido de la mano en varios aspectos de la vida.

Lenny Kravitz tuvo a Zoë junto a su ex esposa Lisa Bonet, cuando el músico tenía 24 años de edad. Zoë Kravitz inició su discurso diciendo “Hemos pasado por muchas cosas. Hemos visto muchas cosas. He visto muchas cosas. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas, he visto la forma en que has permanecido igual de las maneras más importantes. He visto cómo te presentas, cómo cuidas de la gente a la que quieres, he visto tu increíble dedicación al arte, pero sobre todo he visto tus camisetas. Según mi padre, si no deja al descubierto sus pezones, no es una camiseta”.

Durante su discurso, la actriz de “Big Little Lies” reconoció que en ocasiones se avergonzó cuando su padre la iba a traer a la escuela (Especialmente cuando utilizaba las camisetas previamente descritas). Pero que con el tiempo, aprendió a respetarlo. Kravitz mencionó respecto a la indumentaria utilizada por su padre que “Haces que se vea bien. Tu relación con la camisa de punto es probablemente la más larga. Y funciona”. La única hija del músico reveló que cuando la gente le preguntaba sobre que se sentía tener a Lenny Kravitz como padre, ella respondía “Impresionante. Pero no por las razones que algunos podrían pensar”. Respecto a este punto, la actriz puntualizó lo siguiente: “Lo que es genial de ti no es lo que la gente cree que es genial de ti. Tu genialidad no viene de tus gafas de sol, tus pantalones de cuero o tus camisas de punto. Viene de tu verdadero amor por la vida”.

En las palabras dedicadas a su padre, Zoë Kravitz añadió que “Tu música, tus letras, tus actuaciones en vivo, tus hogares, tu amor por la comida, por la familia, por las buenas conversaciones, los chistes estúpidos, las fiestas bailables, las charlas nocturnas en la cocina…devoras la vida por completo. Te comes todas las migajas y lames el plato. La vida es tu arte y por eso tu música es tan inspiradora e importante”. En la ceremonia también estuvo presente el ganador del premio Oscar, Denzel Washington. Quién catalogó a Kravitz como “más que un amigo, él es más que un hermano”. En su discurso Washington expresó que “Somos gemelos, pero no nos parecemos. Hemos tenido una estrecha hermandad, amistad…durante 30 años. Dios lo bendijo con un talento increíble, pero aún más, con un corazón increíble”.

Tras el acto protocolario de la entrega de la estrella del Salón de la Fama de Hollywood, Lenny Kravitz declaró al medio internacional de noticias CNN que “Es surrealista y alucinante. Estoy muy bendecido por tener a esta gente conmigo, que ha recorrido este camino conmigo”. Cabe resaltar que el músico ha obtenido 4 premios Grammy y cuenta con éxitos de talla mundial como “American Woman” y “Fly Away”, entre otros. Kravitz es conocido por su estilo particular rockero, por sus rastas y su voz suave. El cantautor neoyorquino está próximo a publicar su duodécimo material discográfico, el cual llevará el título de “Blue Electric Light”.