Defensa de ex director de Emetra rechaza declaración de ex conviviente de Byron Lima

La defensa del ex director de Emetra, ha presentado su argumentación para que Howard Yang no fuera enviado a juicio asegurando que la declaración de la ex conviviente de Byron Lima no es valida ya que esta no fue juramentada al momento de declarar.

Después de escuchar las acusaciones del Ministerio Público, que imputa al ex director de Emetra, Howard Yang, por el delito de peculado y busca su enjuiciamiento, la defensa sostiene que la acusación no puede fundamentarse únicamente en el testimonio de la exconviviente del fallecido reo Byron Lima Oliva, Alejandra Reyes, debido a las múltiples anomalías presentes en su declaración.

Según indica el abogado, las declaraciones en las que se basa la acusación, quedaron refutadas luego que también las autoridades judiciales competentes declararan sin lugar la petición de antejuicio que se llevó contra el alcalde fallecido Alvaro Arzú.

Sin embargo, la juez de mayor riesgo D, Abelina Cruz, determinó que lo presentado por el Ministerio Público no solo se basa en la declaración de Reyes, sino en otros elementos que hacen creer que hay suficientes indicios para que este deba enfrentar debate oral y público. Por tal razón decidió enviarlo a juicio para que sea un tribunal el que decida si es o no inocente de los cargos.

Por Sergio Osegueda