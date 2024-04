Médicos Sin Fronteras presentan resultados sobre proyecto de enfermedad crónica renal

El proyecto también conocido como la enfermedad crónica no tradicional, se llevó a cabo en tres municipios del departamento de Escuintla.

La nefropatía endémica mesoamericana, también conocida como enfermedad crónica no tradicional, es una de las principales enfermedades que afectan a Guatemala. En los últimos años, ha generado un impacto significativo, evidenciado por un aumento en la tasa de mortalidad.

En el año 2023, se registraron 12 nuevos casos diarios de personas con insuficiencia renal atribuida a esta enfermedad.

Es importante destacar que esta patología afecta principalmente a personas que sufren de hipertensión y diabetes

En el 2020, Escuintla destacó como el segundo departamento con mayor prevalencia y el cuarto con mayor incidencia en la Enfermedad Crónica Renal en el país.

Médicos Sin Fronteras, este jueves 4 de abril presentaron resultados y el cierre del proyecto, el cual fue realizado en el periodo del 2021 al 2023.

De los 14 municipios que integran el departamento de Escuintla, Médicos Sin Fronteras se concentraron únicamente en tres: Democracia, Gomera y Sipacate.

En estos municipios, se desarrollaron proyectos destinados a identificar a las personas afectadas por esta enfermedad crónica.

Es relevante subrayar que los principales factores multifactoriales que inciden en el desarrollo de enfermedades crónicas son el estrés térmico, la deshidratación, la prolongada exposición laboral, la contaminación ambiental y la contaminación del agua.

No obstante, los expertos señalan que no existen causas específicas para la enfermedad crónica renal no tradicional, enfatizando en la importancia de llevar un estilo de vida saludable como medida preventiva.

Por Marlith Godoy