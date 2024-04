¿Por qué denuncia sobre Sputnik V no incluye a Giammattei y Miguel Martínez? Esto dice el Gobierno

En la denuncia presentada por el ejecutivo por las supuestas anomalías en el contrato de compra de las vacunas Sputnik V contra el COVID-19, únicamente se actúa contra la ex ministra de salud Amelia Flores, sin embargo ha surgido la duda: Qué paso con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez?

Según la denuncia presentada por las autoridades del organismo ejecutivo sobre la supuesta compra irregular de vacunas Sputnik V contra el Covid-19, se señala a la ex ministra de salud, Amelia Flores, como firmante del contrato y responsable de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y malversación de fondos.

A pesar de ello, surgen dudas ya que no hay otras personas denunciadas a pesar de que el contrato fue anunciado por el entonces presidente Alejandro Giammattei.

Por este mismo contrato, Estados Unidos tomo la decisión de aplicar la ley Magnitsky al ex jefe del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez, pues según indicaron este se habría beneficiado de dicha compra, pero según las autoridades el nombre de Martínez no figura en el contrato.

Las autoridades indican que aunque la denuncia inicial no menciona los nombres de más personas que quizás podrían tener alguna implicación, no quiere decir que la investigación que deba realizarse no lance más personas involucradas en el caso y que se actué en contra de estos.

Por Sergio Osegueda