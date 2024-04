Presidente Arévalo llama a la Ministra Iturbide a no usar recursos estatales para seguridad personal

Durante la semana se dio a conocer que la hija de la ministra de ambiente, María José Iturbide, utiliza seguridad proporcionada por el estado, sin que hasta el momento se haya dado una explicación del por qué se le asignó tal seguridad.

Tras revelarse el uso de los recursos del estado, Iturbide justificó su acción al publicar en sus redes sociales una solicitud que realizó al Ministerio de Gobernación, en la cual pidió un análisis de riesgo sobre la seguridad de su hija para garantizar su protección.

No obstante, tras la controversia generada por esta decisión, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, indicó mediante su cuenta de X que se ha comunicado con la ministra para hacerle saber su error al no considerar debidamente el cuidado que quiso brindarle a su hija utilizando recursos que no estaban destinados para ese fin.

“A su vez, informé al Comisionado contra la Corrupción, Santiago Palomo, para que el caso oriente la redacción del nuevo código de ética de funcionarios, con el fin de que los errores de juicio no tengan espacio en el actuar de las autoridades”, señaló Arévalo en su publicación.

Hasta el momento, las autoridades no aseguran si el actuar de la ministra tendrá o no alguna sanción por lo realizado.

Por: Sergio Osegueda