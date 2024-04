¿Cuáles son las razones del ataque de Irán a Israel?

El ataque lanzado por Irán este sábado contra Israel sacudió al Medio Oriente, ya que, si bien ambas naciones son archienemigas declaradas, ha habido sabotajes mutuos y Teherán celebró la masacre terrorista de Hamas del 7 de octubre, un ataque militar directo entre estos países no tiene precedentes.

Sin embargo, esta escalada no toma por sorpresa a Israel ni a las potencias internacionales, que esperaban la respuesta de las fuerzas iraníes al ataque del 1 de abril atribuido a Israel contra el edificio del consulado de Irán en Damasco.

En esa ofensiva aérea murieron siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), entre ellos Mohammed Reza Zahedi, quien fue anteriormente comandante de las fuerzas terrestres del CGRI, comandante de la fuerza aérea del CGRI y subcomandante de operaciones del CGRI.

El ataque fue señalado como el mayor de su tipo contra objetivos iraníes desde que el entonces presidente estadounidense Donald Trump ordenara el asesinato de Qassem Soleimani, jefe de la Unidad de la Fuerza Quds del CGRI, en Bagdad en 2020.

Israel, que no suele confirmar o negar su participación en operaciones en Siria u otros países de la región, indicó que el edificio no era un consulado. “Según nuestra inteligencia, esto no es un consulado ni una embajada. Repito, esto no es un consulado y esto no es una embajada. Este es un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco”, dijo a CNN el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari.

Cuando se le preguntó si Israel estuvo involucrado en el ataque, Hagari dijo: “No voy a comentar sobre ese ataque, pero quiero decirles que en los últimos seis meses, Irán ha hecho que [el conflicto] en esta región se intensifique. Es el principal actor”.

Pero solo horas después del ataque, Irán ya había prometido represalias. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, emitió al día siguiente un mensaje en el que afirmaba que los “valientes hombres iraníes castigarán” a Israel y harán que el “régimen del mal se arrepienta” de haber atacado el consulado iraní en Siria, según la agencia estatal de noticias IRNA.

A su vez, el embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari, declaró a la prensa: “Esta es quizás la primera vez que el régimen sionista se permite atacar un edificio oficial de la embajada de la República Islámica de Irán, que tenía izada en lo alto la bandera de la República Islámica”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, había advertido también que Teherán “se reserva el derecho de tomar medidas recíprocas y decidirá el tipo de respuesta y castigo contra el agresor”.

La expectativa estaba puesta en este fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que esperaba que Irán ataque a Israel “más temprano que tarde”. “No quiero entrar en información segura, pero mi expectativa es que sea más temprano que tarde”, respondió Biden cuando se le preguntó cuán inminente sería un ataque de Irán contra Israel.