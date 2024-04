Jefa del Comando Sur se reúne con el presidente Bernardo Arévalo

General del Ejército de EE. UU. Laura Richardson se reunió con el presidente Bernardo Arévalo.

“Estamos comprometidos a profundizar nuestra asociación con Guatemala”, afirmó en sus redes sociales el Comando Sur de Estados Unidos, cuya comandante Richardson sostuvo un encuentro con Arévalo este lunes para “discutir el fortalecimiento de la asociación de seguridad” entre ambas naciones, indicó el Comando.

Por su lado, el mandatario en sus redes sociales resaltó que en el encuentro se discutió el fortalecimiento de la seguridad cibernética.



Durante su estadía de cuatro días en el país, la funcionaria mantendrá reuniones bilaterales con la cúpula militar, incluido el Ministro de Defensa, el General de Brigada Henry Sáenz, y otros líderes del Ejército guatemalteco. Estos encuentros se centrarán en fortalecer la asociación bilateral de seguridad entre Estados Unidos y Guatemala.

La representante del Comando Sur abordará los esfuerzos de colaboración para hacer frente a las amenazas a la seguridad y a los desafíos de interés mutuo. La cooperación en seguridad entre EE. UU. y Guatemala se enfoca en intereses compartidos, como la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y otros actores malignos.

Además de estos temas, las conversaciones también versarán sobre la preparación para desastres, ciberseguridad, la promoción del respeto a los derechos humanos y la integración de las mujeres en seguridad, paz y defensa.

Se espera que la funcionaria estadounidense se reúna con el titular de la cartera de Defensa para auspiciar la Conferencia Centroamericana de Seguridad (CENTSEC) de este año.

