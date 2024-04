MP pide información a Estados Unidos por supuesta red de adopciones ilegales por parte de oenegés

El Ministerio Público ha solicitado a Estados Unidos información y apoyo para una investigación sobre una supuesta red de adopciones ilegales que involucra a por lo menos cuatro organizaciones no gubernamentales.

En los últimos días, se ha divulgado una comunicación del Ministerio de Guatemala dirigida al Fiscal General de Texas, Ken Paxton, solicitando apoyo e intercambio de información sobre posibles casos de adopciones ilegales y desapariciones de niños en Guatemala.

Según detalla la carta, el ente investigador guatemalteco recibió una denuncia que señala la existencia de una presunta red criminal conformada por organizaciones no gubernamentales que operan en el país, en colaboración con entidades específicas del estado de Texas. Esta red estaría involucrada en el abuso de niños guatemaltecos mientras están separados de sus padres, habiéndose recibido informes de su localización fuera de los albergues donde se encontraban protegidos

El reporte señala a las organizaciones: Save The Children, Changing Way We Care, Fondo Mundial para la Infancia, Arise y la Unión del Pueblo Entero, a quienes señalan de ser posibles cómplices del tráfico de niños, principalmente de aquellos que viajan no acompañados.

Al momento el Ministerio Público no ha ampliado más información entorno a la investigación que se ha emprendido por este tema, mientras tanto, la organización Save The Children, mediante su sitio Web, ha indicado:

“Estamos al tanto de los señalamientos que circulan relacionadas al bienestar de niños, niñas y adolescentes migrantes. Tomamos con mucha responsabilidad los argumentos relacionados a la salvaguarda de la niñez y conducta indebida y contamos con mecanismo de investigación independientes para indagar a fondo. No tenemos evidencia que validen dichos señalamientos y seguimos trabajando arduamente para proporcionar ayuda humanitaria a la niñez y adolescencia migrantes y a sus familias bajo estrictas normas de protección y salvaguarda.”

Por Sergio Osegueda