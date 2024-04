Solicitan antejuicio contra dos alcaldes de San Marcos requeridos por Estados Unidos

El Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad de los alcaldes de El Rodeo y Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, tras un requerimiento de extradición de Estados Unidos al vincularlos a acciones de narcotráfico en aquel país.

El Ministerio Público anunció que ha solicitado el levantamiento de la inmunidad de los alcaldes Roderico Eleazar Ramos Aguilar, de El Rodeo, y Exadillas Dionel Ramos Aguilar, de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Esta solicitud surge luego de que las autoridades estadounidenses los requirieran en extradición, vinculándolos con grupos de narcotráfico y delitos relacionados en dicho país.

Según la investigación del Ministerio Público, los hermanos son buscados por la Corte del Distrito Sur de California por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con pleno conocimiento e intención, y con motivo para creer que la sustancia sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalan que los alcaldes son líderes de una organización dedicada al tráfico de drogas, con sede en San Marcos.

Se les acusa de ser compradores de grandes cantidades de cocaína, la cual procesaban en laboratorios para aumentar su volumen, y luego la vendían a traficantes mexicanos para su distribución en Estados Unidos

Se les señala también del transporte de cientos de kilos de cocaína a Guatemala proveniente de Colombia y luego hacer su distribución a carteles mexicanos.

En el caso del municipio de El Rodeo, este es el segundo alcalde que Estados Unidos pide su extradición pues en 2022, solicitó la extradición del ex jefe edil Crystian Omar Escobar Ángel, misma que no se ha ejecutado pues el proceso quedó varado en los tribunales. Aunque este desde el 14 de enero pasado perdió la inmunidad a la fecha no ha sido detenido para cumplir con la solicitud realizada por el país norteamericano.

Por Sergio Osegueda