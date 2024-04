Dictamen por reformas a Ley de Clases Pasivas estará listo la próxima semana

La diputada Sonia Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Trabajo, indicó que la próxima semana estará listo el dictamen de la Iniciativa que plantea reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, con lo que esperan que pronto pueda continuar su trámite en el pleno.

La Comisión de Trabajo del Congreso ha basado sus enmiendas en la Iniciativa 5563, la cual propone reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado para beneficiar a los Jubilados y Pensionados del Estado.

La diputada Sonia Gutiérrez, presidenta de esta comisión, explicó que la propuesta incluye un aumento de Q1500 en el ingreso de los jubilados.

La propuesta establece que la pensión mínima por orfandad, viudez, invalidez o pensiones especiales no será inferior al salario mínimo ni superior a Q6 mil. Además, para los ex trabajadores no profesionalizados, el rango será de Q8 mil a Q10 mil, mientras que para los profesionales, será de Q10 mil a Q12 mil.

Sin embargo, estos montos podrían cambiar con las reformas y enmiendas que se presenten durante el debate, según resaltó la diputada Gutiérrez.

Por Bryan Choy

